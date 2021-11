Putin: «Con crisi migranti in Bielorussia non abbiamo nulla a che fare». E attacca l'Europa

Putin si smarca definitivamente dalla gravissima crisi dei migranti in corso in Bielorussia. In un'intervista tv poi ripresa dalle agenzie locali, il presidente della Russia evoca la posizione già delineata dal suo ministero degli Esteri: «Non dobbiamo dimenticare da dove vengono le crisi legate ai migranti, la Bielorussia non è lo scopritore di questi problemi», ha detto Putin sottolineando che «i problemi sono stati creati dai Paesi occidentali». Secondo Putin, infatti, le organizzazioni criminali che trafficano i migranti avrebbero sede «in Europa» ed è compito delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza europei gestire il problema.

«I problemi sono di natura politica, militare ed economica. Militare, perché tutti hanno partecipato alle operazioni in Iraq, per esempio, e ora ci sono molti curdi dall'Iraq. E hanno combattuto in Afghanistan per 20 anni, ora ci sono sempre più afghani lì». Ma ci sono anche «ragioni economiche». Nei paesi petroliferi del Medio Oriente, la gente spesso vive peggio che con le prestazioni sociali in Europa, dice Putin.

Lukashenko: «Con Russia operiamo come Stato unico»

Russia e Bielorussia operano in questo momento «come un unico stato», ma rimangono Stati sovrani indipendenti e sovrani, afferma il Presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko dopo che Vladimir Putin ha smentito di aver alcun ruolo nella crisi dei migranti bloccati al confine con la Polonia. Lukashenko ha anche reso noto di aver chiesto a Mosca il dislocamento in Bielorussia, a ovest e a sud (vale a dire ai confini con Polonia e Ucraina) di «alcune divisioni» di missili russi Iskander con una gittata di 500 chilometri. «Riuscite a citare un settore in cui le nostre relazioni si costituiscono come fra Paesi diversi?», ha aggiunto, in una intervista alla rivista russa Difesa nazionale russa.

«Abbiamo ripensato l processo di integrazione fra i due Paesi. Dobbiamo solo lavorarci, senza impaurire la gente e dire che perderemo indipendenza e sovranità, che la Russia farà parte della Bielorussia e la Bielorussia della Russia». L'integrazione, quindi, non deve essere percepita come la Bielorussia che entra a fare parte della Russia. «Nessun esponente politico oggi lo sosterrebbe. Avremmo potuto farlo negli anni Novanta. Ma nel frattempo sono nate due generazioni». «I tempi ora sono cambiati. Ma come due Paesi sovrani, possiamo avere relazioni tanto strette da essere come un unico Paese».