Lunedì 14 Novembre 2022, 13:36

Il suo nome è Konstantin Goloshchapov, è un importante oligarca russo ed è conosciuto come il «massaggiatore di Putin» per i suoi stretti rapporti con lo "Zar". Il 67enne ha lasciato la Russia a luglio e da allora si sono perse le sue tracce. Goloshchapov, secondo media internazionali, sarebbe fuggito dal Paese dopo aver scoperto che le sue attività stavano per essere perquisite con l'accusa di appropriazione indebita.

Goloshchapov, la morte in circostanze misteriose del figlio del «massaggiatore di Putin»

Quattro giorni dopo la fuga, suo figlio Dmitry - 29 anni - è stato trovato morto in circostanze misteriose e contemporaneamente a Mosca sono partite indagini sui suoi investimenti. Nel mirino dei giudici sono finite le azioni delle società di acqua ed elettricità di San Pietroburgo, Vodokanal e Lenenergo, che erano gestite appunto da Goloshchapov. Sebbene i fatti risalgano a mesi fa, i media russi stanno adesso parlando dell'oligarca, probabilmente nel tentativo di screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica.

Chi è Konstantin Goloshchapov

La storia è avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: fra Goloshchapov e Putin c'è stato, almeno fino a pochi anni fa, uno strettissimo rapporto di amicizia. I due si sarebbero conosciuti ai tempi della militanza del presidente nel Kgb, quando Konstantin era un informatore dei servizi segreti russi. Ad unirli però sarebbe stata la comune passione per il judo: si racconta che i consigli di Goloshchapov - che all'epoca possedeva dei centri massaggi - aiutarono Putin a superare un grave infortunio alla schiena.

Goloshchapov, il «massaggiatore» che conosce i segreti di Putin

Ne nacque una stretta collaborazione, anche in ambito politico. Numerosi uomini provenienti dalla cerchia di Goloshchapov a San Pietroburgo, negli anni, hanno occupato posizioni di rilievo al Cremlino. A Konstantin, invece, fu concessa l'amministrazioni di importanti società pubbliche. «Conosce molti dei segreti di Putin e per anni è stato una figura chiave nella cerchia dello Zar», racconta di lui un ex diplomatico occidentale a Mosca. Possiede, inoltre, delle proprietà in Italia.

Qualcosa poi si è rotto. Goloshchapov è finito sotto inchiesta per appropriazione indebita e suo figlio Dmitry è morto in circostanze misteriose, proprio come già successo ad altri oligarchi russi negli ultimi mesi. Non si sa dove Konstantin si trovi attualmente, ma quello che è certo è che la Russia lo sta cercando con particolare attenzione.