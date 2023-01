Putin malato, è vivo «perché curato da medici occidentali»: l'ultima ipotesi dell'intelligence militare ucraina

«Sfortunatamente, Putin è curato dai migliori medici occidentali, per questo è ancora vivo. Se fosse curato da medici russi tutto andrebbe più in fretta». Ad affermarlo è Vadym Skibitskyi, numero due dell'intelligence militare ucraina, in un'intervista all'agenzia Delfi, rilanciata da Ukrainska Pravda.

Le condizioni di salute del capo del Cremlino

Sulla presunta cattiva salute del presidente russo Vladimir Putin circolano molte voci. Il 19 gennaio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era chiesto pubblicamente se fosse ancora vivo. A maggio il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrilo Budanov, aveva dichiarato che Putin ha gravi problemi di salute, compreso un tumore, ma che gli resta ancora qualche anno da vivere.



Il capo dell'Intelligence danese Joachim aveva così detto: «Vladimir Putin era in cura per un cancro alla tiroide e stava assumendo farmaci ormonali, provenienti dall'Occidente, che alterano l'umore: probabilmente per questa ragione ha deciso di attaccare l'Ucraina. L'uso di tali è diventato uno dei motivi del fallimento dell'attacco russo».



Cosa è successo prima

Nel maggio 2022, il capo della Gur (l'intelligence ucraina, ndr.) Kyrylo Budanov ha affermato che il presidente della Russia, Vladimir Putin, potrebbe vivere ancora per molti anni nonostante gravi malattie, incluso il cancro.

«Sì, confermiamo pienamente questa informazione (che Putin ha il cancro, ndr). Ha diverse malattie gravi, una delle quali è il cancro. Ma non dovremmo sperare che Putin muoia domani. Ha ancora anni da vivere. Che ci piaccia o no, è la verità», ha riferito Budanov.

Il 19 gennaio, il presidente Volodymyr Zelenskyi ha espresso dubbi sul fatto che Putin sia ancora vivo.

«Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente della Russia sia lui. Non capisco bene se è morto e se sia lui a prendere le decisioni. Non ho mai avuto tali informazioni» - ha sottolineato.