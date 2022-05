Putin malato, lo strano movimento del piede durante un incontro: la sindrome delle "gambe senza riposo" collegata al Parkinson

L'argomento malattia di Putin si arricchisce con un nuovo capitolo. Un video diffuso dal Cremlino, che testimonia l'incontro del presidente russo con l'omologo del Tagikistan Emomali Rahmon avvenuto il 16 maggio, mostra un particolare movimento del piede dello zar, che ha di nuovo acceso la curiosità attorno alle sue condizioni di salute. Mentre i due leader discutono seduti uno di fronte all'altro, Putin contorce il piede sinistro in modo innaturale, quasi a mostrare una condizione di difficoltà.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Putin ha il tumore? Cosa dice l'esperto LE CONDIZIONI DELLO ZAR Pronto un gruppo di sosia per sostituirlo IL CASO «Putin e Xi Jinping sono malati» LA GUERRA Putin avvisa la Finlandia, Ankara apre sulla Nato. Il G7:... RUSSIA Putin, il discorso alla parata del 9 maggio: «Il nostro...

La versione del video diffusa dal Daily Mail, ha durata breve, ma è abbastanza per porsi nuove domande sulla questione. Il movimento che si vede, potrebbe essere dovuto alla sindrome delle "gambe senza riposo", un disturbo che si collega al Parkinson. Putin, apparso sempre molto composto, questa volta si mostra in un atteggiamento decisamente sospetto.

Putin ha il tumore? L'attacco all'Ucraina per il «deterioramento cognitivo dovuto alla malattia». L'analisi dell'oncologo

Come sta Putin?

Le voci su una possibile malattia di Putin si rincorrono dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Le notizie arrivano da fonti più o meno autorevoli e gli esperti di tutto il mondo, che hanno analizzato filmati e immagini, concordano sul fatto che lo zar potrebbe effettivamente soffrire di una malattia degenerativa. Come in questa occasione, aveva fatto scalpore il video del presidente che in modo innaturale si aggrappava con la mano ai braccioli della sedia, durante un discorso con il suo ministro Shoigu. A buttare "benzina sul fuoco" ci ha pensato recentemente il capo dell'intelligence di Kiev Budanov, che in un'intervista a Sky News Uk ha confermato le informazioni secondo cui Putin sarebbe malato terminale.

Sulla stessa linea anche l'ex spia britannica Christopher Steele, informato da fonti vicine al Cremlino della malattia del presidente. Inoltre, un oligarca russo ha aggiunto in una registrazione segreta recentemente rilasciata, di essere stato informato che Putin avrebbe un cancro al sangue. Non sono emerse prove a sostegno di queste affermazioni e nonostante le smentite il caso resta aperto. Tumore o Parkinson sono le due ipotesi più accreditate. E c'è chi giura che presto lo zar dovrà sparire per qualche settimana per sottoporsi a un'operazione chirurgica.