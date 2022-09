Putin "licenzia" il generale Roman Berdnikov 16 giorni dopo la nomina: le sue truppe sono fuggite durante un'avanzata ucraina

Secondo un rapporto dell'intellgence ucraina, pare che Vladimir Putin abbia licenziato, 16 giorni dopo averlo nominato, il generale di alto livello, Roman Berdnikov, in seguito a una schiacciante sconfitta nell'Ucraina orientale. Alla base di questa decisione ci sarebbe infatti una controffensiva delle forze ucraine nelle zone di Kharkiv, operazione nella quale, secondo i servizi segreti di Kiev, le truppe russe in preda al panico avrebbero abbandonato carri armati, armi e rifornimenti.

Guerra, perché Putin è in difficoltà? Offensiva ucraina pianificata con gli Usa, truppe russe stanche e impaurite

Putin licenzia uno dei suoi generali 16 giorni dopo una sconfitta

Secondo quanto riporta il DailyMail, alcune fonti di Kiev, affermano che i soldati russi sarebbero "letteralmente scappati dalle loro posizioni", lasciandosi anche dietro i vestiti mentre fuggivano dall'avanzata dell'esercito ucraino nell'oblast di Kharkiv. Secondo la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, il tenente generale Berdnikov era stato nominato comandante delle forze armate occidentali il 26 agosto 2022. Tuttavia, sembra che il suo tempo in carica sia stato di breve durata, con l'intelligence ucraina che conferma come il generale sia stato sollevato dall'incarico da Putin a causa della disfatta a Kharkiv. Non ci sono state conferme da parte del Cremlino in merito.

Un testimone dello scontro in questione, avrebbe confessato al Telegraph che molti soldati russi si sarebbero addirittura messi in abiti civili per evitare di essere individuati dalle truppe ucraine, ha detto: «Erano davvero spaventati, la loro catena di comando era nel caos. Gli ufficiali hanno lasciato l'area prima che iniziassero i combattimenti. C'erano un sacco di uniformi in giro. Abbiamo visto alcuni di questi ragazzi che cercavano di scappare in abiti civili per tentare di salvarsi»

Nel tentativo di contrattaccare, la scorsa notte la Russia ha colpito alcune infrastrutture ucraine in quello che il presidente Volodymyr Zelensky ha definito un attacco per «privare le persone di luce e riscaldamento». Gli attacchi missilistici hanno interrotto l'elettricità e l'acqua in gran parte della città di Kharkiv, con blackout registrati anche a Dnipro, Poltava.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

«Missili russi dal Mar Nero», allarme in tutta l'Ucraina. Ma sul campo l'esercito di Kiev avanza