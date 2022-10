Come funziona la legge marziale che Putin ha introdotto nelle regioni ucraine annesse

Putin ha firmato un decreto che introduce la legge marziale nei territori delle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, nella regione di Kherson e nella regione di Zaporozhzhia. Ovvero quei territori ucraini annessi dalla Russia con i recenti referendum. Ma potrà essere estesa a qualsiasi parte del territorio della Federazione «se sarà necessario», secondo quanto riferisce il Guardian.

Il presidente russo ha annunciato la firma del decreto durante una riunione del Consiglio di sicurezza russo. «La legge marziale era in vigore su questi territori prima che si unissero alla Russia - ha detto Putin -. Ora dobbiamo legalizzare questo stato in conformità con la legislazione russa. Pertanto, ho firmato un decreto che introduce la legge marziale in queste quattro regioni della Russia». Il decreto «sarà immediatamente inviato al Consiglio della Federazione per l'approvazione», ha affermato. «Anche la Duma di Stato è stata informata della decisione».

Cos'è la legge marziale

La legge marziale è quell’insieme di norme che si applicano in un Paese nel caso questo entri in guerra o per altre esigenze eccezionali di ordine pubblico. Tra le conseguenze più importanti c’è la sospensione di alcune leggi ordinarie in vigore in uno Stato e il controllo della normale amministrazione della giustizia, che passa ai tribunali militari. Il nome, come si può facilmente intuire, deriva da Marte, antico dio della guerra. L’esempio più recente di applicazione della legge marziale è in Myanmar, dove è scattata dopo l’insorgere di proteste successive al colpo di stato militare che ha destituito Aung San Suu Kyi.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C — max seddon (@maxseddon) October 19, 2022

Come funziona

Il decreto dovrà essere approvato dal Consiglio della Federazione. La data di scadenza della legge marziale non è specificata nel documento, ma prevede: