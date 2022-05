Lunedì 2 Maggio 2022, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 22:28

A causa dei tanti insuccessi sul campo di battaglia, Putin avrebbe preso la decisione di dirigere in prima persona dal Cremlino le operazioni militari in Ucraina. Tra gli obiettivi dello zar, anche uno simbolico ben preciso: conquistare Kryvyi Rih, città dove è nato Volodymyr Zelensky oltre 44 anni fa. E farlo prima del 9 maggio, la data simbolo nella quale la Russia potrebbe dichiarare «guerra totale» a Kiev. A rivelare i piani dello zar è «un'importante fonte Ue», citata dal tabloid inglese "Daily Star".

Perché Putin vuole conquistare Kryvyi Rih

Dopo Mariupol, prendere Kryvyi Rih sarebbe un'altra conquista chiave della Russia, almeno sotto il profilo della propaganda. La conquista della città dove Zelensky è nato è cresciuto sarebbe un messaggio forte contro il presidente ucraino e un'arma a favore di Mosca nei negoziati. Una similitudine con Adolf Hitler, che durante la seconda guerra mondiale spinse per conquistare Stalingrado, proprio per il grande valore simbolico che rappresentava.

Kryvyi Rih si trova nell'entroterra ucraino, a metà tra Mariupol e Odessa e poco a Ovest di Zaporizhzhia, la città dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa. Conta circa 660mila abitanti. Fino a poco tempo fa ci vivevano anche i genitori del presidente, nel condomio sovietico dove è cresciuto.

Lo sgomento dei soldati russi

L'ordine di Putin ai generali russi sarebbe però stato recepito con sgomento, secondo un rapporto dell'esperto di guerra ucraino "U0I". I soldati russi feriti e morti ogni giorno ammonterebbero (secondo fonti ucraine) circa 400 e il loro equipaggiamento continua a disperdersi sul campo di battaglia. Secondo l'intelligence britannica serviranno anni a Mosca per recuperare dalle perdite avute in Ucraina.

Gli 007 ucraini invece ribadiscono l'imminente annuncio di una guerra totale, con conseguente proclamazione della legge marziale in Russia. Kyrylo Budanov, capo della direzione dell'intelligence del ministero della Difesa, ha affermato che l'Agenzia federale russa per le riserve statali ha iniziato a ispezionare le scorte alimentari necessarie per l'esercito del paese.