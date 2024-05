Putin incontra Kadyrov, il capo della repubblica cecena vuole inviare nuovi combattenti nella guerra contro l'Ucraina

Torna a mettere bocca sulla guerra contro l'Ucraina il leader ceceno Ramzan Kadyrov che incontrando Putin si è offerto di inviare altri combattenti al fronte. L'obiettivo dichiarati è aiutare Mosca. Kadyrov, che guida la regione del Caucaso meridionale come lealista del Cremlino dal 2007, ha postato una foto di sé con Putin e ha detto di aver discusso dei problemi economici e delle prospettive della regione e di aver invitato il presidente a visitarla.

Kadyrov pronto a inviare uomini in Ucraina



Ha dichiarato che decine di migliaia di «combattenti riservisti ben addestrati ed equipaggiati» erano pronti a combattere per la Russia in Ucraina se fosse stato dato un ordine del genere.

In totale, 43.500 soldati hanno già prestato servizio in Ucraina, tra cui 18.000 volontari.

Kadyrov in gravi condizioni di salute. Novaya Gazeta: «È in fin di vita, in Cecenia si cerca l'erede»



Kadyrov ha ripetutamente smentito le notizie sul suo stato di salute precario e ha postato foto di sé stesso mentre si allena e conduce riunioni. I separatisti ceceni hanno combattuto due guerre contro le forze armate russe dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, causando gravi distruzioni e vittime.



Putin ha concesso a Kadyrov un ampio margine di manovra per gestire quella regione, prevalentemente musulmana, in cambio del mantenimento della stabilità politica.