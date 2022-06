Lunedì 20 Giugno 2022, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:35

L’aviazione russa non è stata decisiva nella guerra in Ucraina, anzi. Spesso è stata d’intralcio: non ha supportato l’esercito a terra, costringendo le truppe a lavorare il doppio. Il risultato: l’esercito di Vladimir Putin è ormai estenuato e avanza lentamente. Il sospetto è che, nonostante una flotta di jet moderni e nuovi, i piloti non siano stati adeguatamente preparati, e che in questi anni l’addestramento sia consistito più in tentativi di impressionare gli alti ufficiali di Mosca, che in esercitazioni concrete per affrontare un conflitto.

Il flop dell'aviazione: il report Gb

Da un’analisi effettuata dal Regno Unito, emerge che le carenze dell’aviazione russa sono state un fattore determinante nel trascinarsi della guerra e che era stato sottovalutato all’inizio dell’invasione. Il ministero della Difesa britannico, Ben Wallace, ha spiegato che Mosca aveva a disposizione una flotta di jet da combattimento di ultima generazione, ma i piloti non erano stati addestrati. «È mancata iniziativa dinamica», ha spiegato il politico inglese. Nell’ultimo report dell’intelligence, il ministero della Difesa inglese ha specificato: «Le operazioni aeree tattiche e terrestri russe sono rimaste focalizzate sul settore centrale del Donbass durante il fine settimana. Nel conflitto, fino ad oggi, l’aviazione russa ha lavorato al di sotto delle aspettative. La sua incapacità di fornire costantemente potenza aerea è probabilmente uno dei fattori più importanti alla base del limitato successo della campagna russa». Mosca, infatti, non riesce a conquistare il dominio dei cieli in Ucraina.

Un fallimento per l'esercito

«L’aviazione russa ha operato in uno stile avverso al rischio, penetrando raramente in profondità dietro le linee ucraine. Queste difficoltà si ripercuotono sulle forze di terra - ha aggiunto Wallace - Per anni, gran parte dell’addestramento al combattimento aereo della Russia è stato pesantemente sceneggiato e progettato per impressionare gli alti funzionari, piuttosto che per sviluppare iniziative dinamiche tra gli equipaggi aerei». Sebbene la Russia abbia una flotta «impressionante» di jet da combattimento, i piloti non avrebbero competenze adeguate. «Ciò ha portato a un peso dello sforzo maggiore del previsto che cade sulle truppe di terra, che stanno diventando esauste - è scritto ancora nel report - e su missili da crociera avanzati, le cui scorte sono probabilmente in esaurimento». Intanto l’esercito di Putin ha cercato per settimane di conquistare la città industriale di Severodonetsk, nella provincia orientale di Luhansk. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, teme che la Russia intensificherà gli attacchi. «Noi ci stiamo preparando. Siamo pronti», ha aggiunto.