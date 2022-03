Putin, il discorso sulla tv di stato viene tagliato e diventa un giallo. Il Cremlino: «Guasto tecnico»

Il discorso di Putin in stile Super Bowl ha già fatto il giro del mondo. Il presidente russo ha parlato davanti a migliaia di persone festanti allo stadio di Mosca, ma chi l'ha seguito da casa ha assistito a un piccolo "giallo". Le immagini si sono improvvisamente interrotte, quando lo zar del Cremlino stava ancora parlando.

Al loro posto sono quindi andate in onda quelle dello spettacolo organizzato per l'occasione con un artista che si esibiva in canzoni patriottiche. Molti i media che si interrogano sul motivo della brutale interruzione delle parole del presidente russo, con qualcuno che arriva a dubitare sulla trasmissione in diretta dell'intervento di Putin.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Il Cremlino: «Guasto tecnico»

Dubbi che hanno costretto il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov a spiegare, attribuendo l'episodio a «un guasto tecnico» Altre immagini postate su Twitter mostrano comunque Putin scendere dal palco e lasciare il centro dello stadio. l discorso del presidente russo Vladimir Putin allo stadio a Mosca è stato interrotto per colpa di «problemi tecnici sul server», secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.