Putin, il discorso alla parata del 9 maggio. Cosa dirà lo zar

È il 9 maggio, il giorno in cui la Russia festeggia il "Den Pobedi", ovvero il Giorno della Vittoria sul nazismo. Gli occhi di tutto l'Occidente (e non solo) sono sulla Piazza Rossa di Mosca dove cominceranno le celebrazioni alle 10 ore russe (le 9 in Italia). Alle 10.30 invece l'atteso discorso di Vladimir Putin: il presidente prende tradizionalmente la parola dopo l'apertura ufficiale della cerimonia, dalla tribuna allestita vicino al mausoleo di Lenin. Cosa dirà? Le ipotesi degli analisti sono diverse: potrebbe annunciare l'annessione delle due Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e della regione di Kherson, o una possibile dichiarazione di vittoria. C’è anche chi ha parlato di una dichiarazione di guerra ufficiale all’Ucraina, dato che Mosca ha finora bandito la parola e continua a sostenere di star compiendo solo un’operazione di “denazificazione”. Dalle 10.30 la diretta testuale del discorso di Vladimir Putin.

Le prove

Per l'evento saranno coinvolti oltre 11mila tra ufficiali, sergenti, cadetti, membri del movimento giovanile Yunarmiya, unità del ministero delle situazioni di emergenza, della Guardia nazionale russa e degli agenti di frontiera dell'Fsb. Verranno mostrati al mondo 77 tra aerei ed elicotteri. Il primo a sfilare dovrebbe essere il carro armato T-34, che le forze sovietiche usarono durante la Seconda guerra mondiale. Dovrebbero i tank T-14 Armata e i sistemi di difesa aerea S-400. Sulla Piazza Rossa anche i lanciarazzi multipli Tornado-G da 122 mm. In volo ci sarà Ilyushin Il-80, un veicolo ideato per ospitare le cariche dello Stato in caso di conflitto nucleare.