Legge marziale, cosa significa il prrovvedimento che Putin ha introdotto nelle regioni ucraine annesse. Ucraina: "Putin si prepara a deportazioni di massa"

Putin ha firmato un decreto che introduce la legge marziale nei territori delle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, nella regione di Kherson e nella regione di Zaporozhzhia. Ovvero quei territori ucraini annessi dalla Russia con i recenti referendum. Ma potrà essere estesa a qualsiasi parte del territorio della Federazione «se sarà necessario», secondo quanto riferisce il Guardian.

Il presidente russo ha annunciato la firma del decreto durante una riunione del Consiglio di sicurezza russo. «La legge marziale era in vigore su questi territori prima che si unissero alla Russia - ha detto Putin -. Ora dobbiamo legalizzare questo stato in conformità con la legislazione russa. Pertanto, ho firmato un decreto che introduce la legge marziale in queste quattro regioni della Russia». Il decreto «sarà immediatamente inviato al Consiglio della Federazione per l'approvazione», ha affermato. «Anche la Duma di Stato è stata informata della decisione».

Cos'è la legge marziale

La legge marziale è quell’insieme di norme che si applicano in un Paese nel caso questo entri in guerra o per altre esigenze eccezionali di ordine pubblico. Tra le conseguenze più importanti c’è la sospensione di alcune leggi ordinarie in vigore in uno Stato e il controllo della normale amministrazione della giustizia, che passa ai tribunali militari. Il nome, come si può facilmente intuire, deriva da Marte, antico dio della guerra. L’esempio più recente di applicazione della legge marziale è in Myanmar, dove è scattata dopo l’insorgere di proteste successive al colpo di stato militare che ha destituito Aung San Suu Kyi.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C — max seddon (@maxseddon) October 19, 2022

Come funziona

Il decreto dovrà essere approvato dal Consiglio della Federazione. La data di scadenza della legge marziale non è specificata nel documento, ma prevede:

censura militare di spedizioni e messaggi, controllo delle conversazioni telefoniche;

la possibilità di trattenere cittadini e veicoli per un massimo di 30 giorni;

rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico e delle strutture militari, statali importanti e speciali;

coprifuoco (divieto ai cittadini di sostare in strada e in altri luoghi pubblici in determinate ore del giorno);

divieto o restrizione degli spostamenti dei cittadini fuori regione;

l'uso dei media per le esigenze di difesa;

la capacità di effettuare una perquisizione personale dei cittadini, dei loro effetti personali, delle abitazioni e dei veicoli;

la capacità di sequestrare l'immobile necessario per le esigenze di difesa da enti e cittadini con il pagamento del suo valore;

coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento di lavori per le esigenze di difesa, nel ripristino dei sistemi di supporto vitale distrutti, nella lotta agli incendi

Segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino: "Putin si prepara a deportazioni di massa"

Dichiarando la legge marziale nelle regioni ucraine che afferma di aver annesso, il dittatore russo Vladimir Putin si sta preparando per un rapimento di massa e un reinsediamento di ucraini, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Oleksiy Danilov, in un post su Twitter il 19 ottobre. "La legge marziale di Putin nelle regioni ucraine 'annesse' equivale a preparare le deportazioni di massa della popolazione ucraina nelle regioni russe (economicamente) stagnanti e tenta di alterare la struttura etnica dei territori occupati (russi)", ha affermato Danilov. Leggi anche: Putin annuncia la legge marziale nei territori occupati dalla Russia in Ucraina "Le Nazioni Unite dovrebbero condannare questo crimine, poiché ripete ciò che la Russia ha precedentemente fatto nella Crimea occupata e non ne ha subito conseguenze".