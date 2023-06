Guerra, l'Ucraina lancia attacco aereo su Melitopol. Kiev: «L'esercito russo ha distrutto un'altra diga»

Guerra ucraina, diretta oggi lunedì 12 giugno. È partita la controffensiva ucraina. Su almeno tre piccoli villaggi del Donetsk è tornata a sventolare la bandiera giallo-blu dell'Ucraina. L'insediamento di Blagodatnoye, di cui si è appreso in mattinata, poi quelli di Neskuchne e Makarovka, tutti difficili persino da trovare su Google per calcolare la profondità nelle linee russe: nel 474mo giorno di guerra diventano così i primi risultati simbolici ma anche tangibili, gli unici di cui Kiev parla, della controffensiva che già da quattro giorni è sotto i riflettori del mondo intero. E che i russi non «riusciranno a fermare», hanno ribadito le forze ucraine dopo la notizia che il nemico ha fatto saltare un'altra diga sul fiume Mokry Yaly, nella regione di Zaporizhzhia, causando inondazioni su entrambe le sponde.

Un'altra operazione che però «non influisce sulle operazioni offensive in direzione di Tavriyske, nell'oblast di Kherson», hanno precisato da Kiev.

Ma al ministero della Difesa di Mosca l'aria è pesante, con i rapporti che si fanno sempre più tesi con la Wagner: il leader dei mercenari Prigozhin è tornato ad attaccare Shoigu - 'è un incapacè - ribadendo che i suoi miliziani non firmeranno alcun contratto che li leghi direttamente all'esercito regolare russo. Gli esperti dell'americano Institute for the Study of War (Isw) ritengono intanto che «le forze ucraine stiano al momento tentando un'operazione tattica estremamente difficile: un attacco frontale contro posizioni pesantemente fortificate preparate da tempo dai russi», e «senza copertura aerea». Ma questi attacchi «non dovrebbero essere usati come metro per valutare le future operazioni militari», in quanto, sebbene subisca pesanti perdite, «l'esercito ucraino non ha ancora ingaggiato il grosso delle sue forze per la controffensiva e le difese russe non sono uniformi lungo tutto il fronte». Secondo la viceministra alla Difesa ucraina, Hanna Malyar, i russi stanno spostando il grosso delle loro forze dalla regione alluvionata di Kherson verso i fronti caldi di Zaporizhzhia e Bakhmut, e questo proverebbe che la distruzione della diga di Kakhovka è stata intenzionale e aveva lo scopo di coprire la loro ritirata, rendere cioè difficile un attacco ucraino nella regione rimasta sguarnita. Nel Kherson l'acqua putrida delle inondazioni continua comunque a ritirarsi e la superficie allagata si è ridotta a circa 77 chilometri quadrati (era arrivata a 600 dopo la rottura della diga). Ma non diminuisce la violenza della guerra: in un bombardamento russo che ha centrato dei barchini usati dai soccorritori per evacuare i civili, tre persone sono rimaste uccise e 13 ferite. Infine, in un nuovo scambio di prigionieri fra Kiev e Mosca, sono tornati a casa 95 militari ucraini, alcuni dei quali catturati nelle prime fasi della guerra. Fra loro - fa sapere la presidenza a Kiev - ci sono anche diversi combattenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol e dell'isola dei Serpenti.