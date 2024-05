Sabato 25 Maggio 2024, 00:14

Le grandi manovre propagandistiche di Vladimir Putin, a due settimane dalle elezioni europee, sono sfacciate, ma efficaci. Prima fanno passare il messaggio che il Cremlino è pronto a discutere una tregua sulla base dell’attuale situazione del conflitto. Poi il putiniano Viktor Orban, primo ministro ungherese, dichiara che a preparare la guerra contro la Russia è l’Europa («ciò che sta accadendo a Bruxelles e Washington sta creando l’atmosfera per un conflitto, per la preparazione all’entrata in guerra dell’Europa»). Infine Putin interviene per smentire parzialmente l’apertura alla tregua, fa sapere che l’unico punto di partenza per un negoziato è la bozza dell’accordo di Istanbul (2022) che prevedeva uno status di neutralità per l’Ucraina, un ruolo di garante di alcune potenze (Italia compresa) sulla sicurezza di Kiev e una trattativa che poteva durare fino a 15 anni sul futuro del Donbass e della Crimea.

Il bluff della proposta di pace

Si tratta di una proposta in linea con quanto emerso dopo il vertice con Xi Jinping visto che dalla Cina dipendono molte delle possibilità di Putin di continuare questa guerra. Ultima mossa nello scacchiere per minare la compattezza dell’Europa: «Diteci con chi dobbiamo trattare - sostiene Putin - perché dal 20 maggio è finito il mandato di Zelensky. A questa domanda deve rispondere la stessa Ucraina, penso prima di tutto il Parlamento e la Corte costituzionale». Uno Stato in guerra, che da due anni si difende disperatamente dall’aggressione di una potenza come la Russia, ovviamente ha sospeso le elezioni e comunque non può essere Putin a decidere chi è legittimato a governare. Ma anche questa dichiarazione ha una finalità ed è in linea con le altre mosse della propaganda di Mosca: isolare Zelensky, fare passare nell’opinione pubblica europea che si appresta ad andare al voto la fallace convinzione che la Russia vuole la pace mentre sono Kiev e gli alleati occidentali a non accettare di sedersi al tavolo dei negoziati.

Ridimensionare il sostegno a Kiev

Si punta a un obiettivo neanche tanto nascosto: favorire quelle forze politiche pronte a ridimensionare il sostegno all’Ucraina. Fonti dell’Unione europea hanno spiegato citando anche il caso della decisione del Cremlino di modificare i confini marittimi nel Mar Baltico con Finlandia e Lituania: «Putin vuole testare l’Europa e vedere la nostra reazione, la nostra volontà». A parlare, in forma anonima è un alto funzionario europeo alla vigilia del consiglio Esteri-Difesa di lunedì e martedì che ha aggiunto: «Al centro dei lavori ci saranno gli aiuti militari da dare a Kiev». Ieri gli Stati Uniti hanno varato un altro pacchetto di aiuti per 275 milioni di dollari, mentre il Wall Street Journal ha rivelato: «L'Ucraina ha colpito di recente un complesso militare russo in Crimea con missili a lungo raggio forniti dagli Usa». Secondo Kuleba (ministro degli Esteri ucraino) Putin ha un obiettivo: sabotare il vertice di pace in Svizzera previsto per il 15 e il 16 giugno a cui hanno aderito già settanta Paesi ma che non vedrà la partecipazione della Russia. Kuleba: «Putin attualmente non ha alcun desiderio di porre fine alla sua aggressione contro l’Ucraina. Solo la voce unitaria e il principio della maggioranza globale può costringerlo a scegliere la pace invece della guerra».

Fonti

La giornata era cominciata con la ricostruzione dell’agenzia Reuters che citava «quattro fonti russe» e spiegava: «Il presidente Vladimir Putin è pronto a fermare la guerra in Ucraina con un cessate il fuoco negoziato che riconosce le attuali linee del campo di battaglia». Non solo: le fonti hanno fatto passare anche il messaggio che Putin è «frustrato» perché «l’Occidente ostacola i negoziati». In sintesi: non è il Cremlino a volere la guerra, ma Zelensky e gli alleati occidentali. Sparso il seme della disinformazione nelle opinioni pubbliche occidentali, sempre dal Cremlino ecco arrivare poche ore dopo la smentita: «Non è vero, il presidente Putin non è pronto a trattare. Può farlo solo ripartendo dagli accordi di Istanbul». In questo scenario s’inserisce la «tregua olimpica» chiesta da Macron, su cui ha mediato Xi Jinping, ma che lascia molto perplesso Zelensky che non si fida: «Chi ci assicura che l’esercito russo non ne approfitterà per avanzare sul campo?». Anche perché gli ucraini nell’area di Kharkiv sono riusciti a fermare l’avanzata dell’esercito di Putin e ora stanno programmando di recuperare l posizioni perdute.