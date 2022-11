Attacco terroristico della Nato e dell'Ucraina alla Bielorussia. Il casus belli perfetto per scatenare l'offensiva dell'esercito di Alexander Lukashenko contro Kiev. Sarebbe questo il piano segreto di Putin svelato da un report dell'intelligence dell'esercito di Zelensky.

Putin, truppe russe a corto di soldati esperti, armi e munizioni: ecco come l'esercito di Mosca cambia strategia

Uno dei presunti obiettivi dell'esercito russo sarebbe la centrale nucleare bielorussa Ostrovets nella regione di Grodno. Ma potrebbero essere prese di mira anche alcune infrastrutture nelle regioni bielorusse di Brest, secondo il rapporto della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino.

According to Ukrainian intelligence, one of the main targets of terrorist attacks is the Belarusian nuclear power plant "Ostrovets".

/2 pic.twitter.com/27wP01db66

— Lew Anno Yieretz Israel (@anno1540) November 20, 2022