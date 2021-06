Putin arriva al summit con Joe Biden in Limousine Aurus made in Russia

È arrivato a Villa La Grange a Ginevra per il summit in Limousine Aurus Senat blindata made in Russia. Putin ha deciso di raggiungere Joe Biden con una vettura partita da Mosca e fatta arrivare fino al luogo dell'incontro con il Presidente americano; è quanto riporta la Tass. Anche se sarebbe più corretto parlare di auto al plurale: 17 per la precisione più quelle di scorta della polizia.

Putin arrives in Geneva for talks with Biden:https://t.co/XretZlMENn pic.twitter.com/jXDZjo3vZA — TASS (@tassagency_en) June 16, 2021