Armi nucleari tattiche - È una minaccia che torna ciclicamente da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio scorso. Putin agita la minaccia nucleare contro gli ucraini e contro la Nato. Le userà davvero? Le può utilizzare? Ecco alcune domande e risposte sull'impatto devastatante di queste armi.

Quante armi nucleari possiede la Russia?

Iniziamo chiedendoci quante armi nucleari possiede la Russia? Ne ha poco meno di 6.000: è il più grande arsenale nucleare del mondo. La Russia è in grado di lanciare le sue armi nucleari da missili terrestri, da sottomarini o da aerei. Hanno un'ampia gamma di rendimenti distruttivi, da armi equivalenti a centinaia di chilotoni di TNT (trinitrotoluene) alle cosiddette armi nucleari "tattiche", che per lo più variano da 10 a 100 chilotoni.

Le armi nucleari tattiche hanno un impatto minore?

Attenzione, le armi nucleari tattiche non sono meno pericolose. L'uso anche di una sola di queste armi nucleari "più piccole" avrebbe conseguenze umanitarie devastanti. La bomba che ha distrutto Hiroshima e ucciso circa 140.000 persone alla fine del 1945, con una potenza di 15 chilotoni, ha le dimensioni di una delle armi più piccole dell'arsenale russo.

Che cos'è un'arma nucleare tattica?



Un'arma nucleare tattica è un'arma che non è stata classificata come "strategica" secondo i vari accordi di controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia (SALT, SORT, START). Le armi tattiche dispiegate in Europa possono avere rese esplosive fino a 300 chilotoni, ovvero 20 volte quelle della bomba che distrusse Hiroshima. A volte queste armi vengono anche definite "sub-strategiche" o "non strategiche". Ma come abbiamo visto, l'impatto non è affatto meno significativo.

Ma allora perché si chiamano tattiche? Che differenza c'è con quelle "strategiche"?

Più frequentemente, per armi nucleari "tattiche" si intendono le armi progettate per essere utilizzate sui campi di battaglia dell'Europa durante la Guerra Fredda. Nel secolo scorso, sono state dispiegate in tutto il continente nel caso in cui un conflitto "caldo" tra la NATO e il Patto di Varsavia si fosse aggravato. Alla fine degli anni '80 erano circa 7.500 le armi dispiegate in tutta Europa, ma le riduzioni unilaterali reciproche avvenute all'inizio degli anni '90 ne hanno ridotto notevolmente il numero. La Federation of American Scientists stima attualmente in 1.912 le testate nucleari non strategiche russe e in circa 100 le testate non strategiche statunitensi dislocate in cinque Paesi europei.

Cosa accadrebbe subito dopo l'uso di un'arma nucleare?



Un'arma nucleare è un'arma nucleare, indipendentemente dalle sue dimensioni, dal suo rendimento o dalla sua portata. Il suo uso, ovunque e in qualsiasi momento, avrebbe profonde conseguenze umanitarie negative. Dopo la detonazione di una "piccola" arma nucleare a Hiroshima, morirono circa 140.000 persone e, a distanza di generazioni, la gente soffre ancora di malattie causate dalle radiazioni. La palla di fuoco di un'esplosione nucleare impiega circa 10 secondi per raggiungere la sua dimensione massima. Un'esplosione nucleare rilascia grandi quantità di energia sotto forma di esplosione, calore e radiazioni. Un'enorme onda d'urto raggiunge velocità di molte centinaia di chilometri all'ora. L'esplosione uccide le persone vicine al punto zero e provoca lesioni polmonari, danni alle orecchie ed emorragie interne più lontano. Le persone rimangono ferite dal crollo degli edifici e dagli oggetti volanti. Le radiazioni termiche sono così intense che quasi tutto ciò che si trova vicino al suolo zero viene vaporizzato. L'estremo calore provoca gravi ustioni e accende incendi su un'ampia area, che si uniscono in una gigantesca tempesta di fuoco. Anche le persone nei rifugi sotterranei rischiano di morire per mancanza di ossigeno e avvelenamento da monossido di carbonio. A quel punto, il mondo correrà a fornire aiuto alle vittime. Ma dovranno aspettare. I servizi di emergenza non saranno in grado di avvicinarsi subito per salvare i sopravvissuti all'esplosione iniziale. I servizi medici, già sottoposti a forti tensioni belliche, non saranno in grado di farcela. Medici e infermieri cercheranno di fare il possibile, ma non saranno in grado di fornire i soccorsi necessari per l'enorme numero di vittime e feriti presenti. Non sarà possibile fornire cure specialistiche, anche per l'esposizione alle radiazioni o per le ustioni causate dalla palla di fuoco, per il numero imprecisato di vittime. Nessun sistema sanitario al mondo è in grado di rispondere adeguatamente a un attacco nucleare, e certamente non lo è in un Paese in guerra.

Qual è il raggio di esplosione di una bomba nucleare?

Un'esplosione nucleare rilascia grandi quantità di energia sotto forma di esplosione, calore e radiazioni. Il raggio effettivo dell'esplosione dipende da fattori quali la resa dell'arma utilizzata e la detonazione in aria o in superficie. Se anche solo un'arma nucleare di dimensioni medie (100 kt) venisse fatta esplodere oggi sopra una grande città, il numero immediato di vittime e l'impatto sulla salute sarebbero disastrosi e al di là della capacità di qualsiasi nazione di rispondere efficacemente.

