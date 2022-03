«La Russia sta usando armi vietate per attaccare in Ucraina». Kiev ha denunciato l'offensiva senza pietà di Putin, che starebbe colpendo con bombe a grappolo e bombe a vuoto, le ormai famose termobariche. Da Mosca hanno respinto le accuse, ma diversi video e foto dell'attacco a Kharkiv confermano quanto affermato dal governo di Zelensky.

Steve Goose, direttore delle armi dell'associazione benefica Human Rights Watch, ha definito l'attacco «insensibile» e ha invitato la Russia a smettere di usare armi «che uccidono e mutilano indiscriminatamente». E oggi il primo ministro britannico Boris Johnson ha avvisato Putin che rischia un processo per crimini di guerra, per gli attacchi contro i civili.

Kharkiv sotto attacco, Kiev: bombe a grappolo su aree civili. «Vietate da convenzione di Oslo, è crimine di guerra»

Le bombe a grappolo, o cluster bombs, sono vietate dagli accordi internazionali, non sottoscritti però dalla Russia e dall'Ucraina stessa, oltre che dagli Stati Uniti. Vengono sganciate dall'alto e sono munizioni, che ne contengono a loro volta delle altre - da qui la definizione "a grappolo" -, che colpiscono vaste aree con grande potenza distruttiva. Il rischio per i civili sono gli inneschi ritardati, che le rendono pericolose anche a distanza di ore. Molte sub-munizioni infatti planano accompagnate dai paracadute, che gli permettono di depositarsi senza innescarsi nell'immediato.

Possible use of cluster munitions in Kharkiv. There was a video posted earlier that showed a Smerch MLRS rocket booster landing in Kharkiv, which can carry cluster munitions. https://t.co/fitcfyuNDr pic.twitter.com/Xd9XubbhuL

— Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022