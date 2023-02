Putin, svelati i voli segreti con i corpi dei soldati russi: così Mosca cerca di nascondere il numero reale delle vittime della guerra in Ucraina

La flotta aerea di Putin sta rimpatriando in segreto i corpi dei soldati russi uccisi in Ucraina: i corpi sarebbero inviati negli obitori locali in piccole quantità per evitare che la notizia venga divulgata e che si sappia il vero numero di soldati russi morti. A riportare la notizia è il la testata russa, Moscow Times, citando i dati di tracciamento dei voli, i lavoratori dell'obitorio e i parenti dei soldati.

Cosa è successo?

Rossiya Airlines, una consociata del gruppo statale Aeroflot, gestisce 68 jet ed elicotteri per il Cremlino, tra cui l'equivalente russo dell'Air Force One. I media locali, nella repubblica russa centrale del Tatarstan, hanno filmato uno dei jet, un aereo di linea Tu-134a-3 con il numero di registrazione RA-65911, che riportava il primo soldato morto della regione il 2 marzo 2022.

Il presidente russo Putin aveva volato su un aereo con lo stesso numero di coda RA-65911 verso una vicina regione russa nel 2016, secondo un giornale locale che ne ha fotografato l'atterraggio.

Gli strumenti di tracciamento dei voli hanno individuato diversi velivoli Rossiya, che formano lo Special Flight Detachment della compagnia aerea, in transito da e per le regioni russe tra gennaio e l'inizio di febbraio 2023.

Il Moscow Times ha trovato una correlazione tra gli arrivi dei voli e la copertura giornalistica locale dei funerali dei soldati russi morti in campo contro l'Ucraina. Un jet Rossiya con il numero RA-61720 è atterrato nella città centrale di Ekaterinburg il 23 gennaio, seguito da segnalazioni di un militare e di un mercenario Wagner sepolti lì nelle successive 24 ore.

FlightRadar ha quindi registrato l'RA-61720 in volo verso Ufa, la capitale della vicina repubblica del Bashkortostan, il 13 gennaio, lo stesso giorno in cui Putin si è recato lì.



Le bare

Un jet con numero di coda RA-87972 è atterrato nella città di Nizhnekamsk in Tatarstan il 25 gennaio, con sopra scritto «A.a Yangibayev» su una delle 11 bare di zinco riprese in video. Una settimana dopo, i residenti tartari hanno pubblicato sui social media la notizia del funerale di Yangibayev.

Lo stesso schema di voli degli aerei presidenziali e dei funerali dei soldati è stato notato il 26 gennaio nelle regioni nord-occidentali di Arkhangelsk e Vologda e tra l'8 e il 12 febbraio nelle regioni di Orenburg e Chelyabinsk.

Mentre molti aerei Rossiya partono da Mosca, altri partono da Lipeck, che è equidistante da Mosca e dal confine ucraino, e sulla vicina regione di Tambov, che è tra i pochi territori russi dove sono in vigore divieti di volo in tempo di guerra. È impossibile stabilire il luogo esatto in cui sono stati prelevati i corpi dei soldati.

Ma i parenti dei soldati uccisi hanno riferito al servizio russo del Moscow Times che i corpi sono stati «distribuiti» da un ospedale militare nella città meridionale di Rostov sul Don, a meno di 100 chilometri dall'Ucraina orientale.

«Mentre ero lì, ho visto sei grandi furgoni che puzzavano di putrefazione e cadaveri», ha detto il figlio di un soldato morto che ha rifiutato di dare il suo nome. Il fatto risale alla sua visita risalente lo scorso autunno all'ospedale di Rostov-sul-Don per identificare il corpo del padre.

«Li ho visti scaricati: interi vagoni di cadaveri, sopra bare di zinco. È stata un'immagine spaventosa per me, anche se lavoro in terapia intensiva e ho visto cadaveri. Ma non ne ho mai visti così tanti prima», ha riportato il Moscow Times.