​Purim, comincia stasera la festività ebraica

Si celebra a partire da questa sera – e fino al tramonto di domani, 21 marzo – la festività ebraica di Purim . La festa ricorda il giorno in cui la reginae suo cuginosventarono il piano ordito da Aman (consigliere del re persiano Assuero) di uccidere tutti gli ebrei dell’impero (V secolo a.C.), come raccontato nel Libro biblico di Ester.In particolare il testo ripercorre la vita di Ester, una ragazza orfana, appunto cugina di Mardocheo, che diventa moglie del re Assuero e salva il popolo ebraico dai complotti di Aman. La parola purim significa "sorti", proprio perché il giorno stabilito per la strage era stato estratto a sorte da Aman.Purim è una delle festività più gioiose della tradizione ebraica: tra i precetti religiosi, ad esempio, c'è la spensieratezza. Il Purim è preceduto da un giorno di digiuno ed è caratterizzato da festeggiamenti: scambi di doni e letture del libro di Ester, ma è anche vicino al carnevale, dato che non è insolito indossare maschere e costumi. Dolci tipici della festività sono gli hamantash, biscotti di pasta sfoglia a forma triangolare, farciti di marmellata. Gli hamantashIntanto, in queste ore, Israele ha chiuso i valichi e i checkpoint a Gaza e in Cisgiordania proprio per la festività. Si farà eccezione, naturalmente, per casi umanitari.