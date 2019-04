Puma attacca il figlio di 7 anni, la mamma riesce ad aprirgli le fauci e a liberare il bambino

Un bambino canadese di sette anni è stato salvato da sua madre dopo che un leone di montagna (conosciuto anche come puma) lo ha aggredito mentre giocava nel giardino della casa, a Vancouver Island (Canada). Una storia incredibile, accaduta venerdì scorso, che in poco tempo ha fatto il giro del web lasciando tutti senza parole. Solo il coraggio di Chelsea Bromley, la mamma del piccolo, lo ha salvato da morte certa. Appena si è resa conto di quello che stava accadendo è saltata sulla schiena dell’animale, gli ha aperto la mascella per fargli lasciare la presa e ha afferrato Zack per un braccio riuscendo a liberarlo.



Le urla di Chelsea, fortunatamente hanno fatto scappare il leone, poco distante ad aspettarlo c’era un altro esemplare. Il papà di Zack,, ha raccontato a Global News: «Aveva preso il braccio di mio figlio tra i denti e non lo mollava, solo quando mia moglie gli è saltata sulla sua schiena è riuscito a fargli perdere la presa». «C’era sangue dappertutto», ha aggiunto. «Se fosse stato un puma più grande, sarebbe finito tutto, sarebbe morto e forse anche mia moglie. Quell’animale è sbucato all’improvviso, è saltato da recinto, e si è impossessato di lui azzannandolo. Chelsea è uscito di casa dopo aver sentito gridare Zack». Il piccolo è stato trasportato in aereo all’ospedale del distretto di Cowichan colpito da ferite alla testa, al collo e alle braccia. Ma si sta già riprendendo. I funzionari della fauna selvatica rintracciarono e uccisero entrambi i leoni di montagna, e dissero che erano “piuttosto magri”, suggerendo che stavano morendo di fame. «È comune vedere i leoni di montagna sull’isola occidentale di Vancouver», secondo il sergente