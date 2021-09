Pugile messicana 18enne muore dopo 5 giorni di agonia: fatali le lesioni durante un incontro a Montreal

Venerdì 3 Settembre 2021, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 12:00

E' morta dopo 5 giorni di agonia una giovane pugile messicana Jeanette Zacarias Zapata, deceduta in seguito alle ferite riportate dopo un incontro disputato a Montreal. Gli organizzatori del Gym-Groupe Yvon Michel hanno reso noto su Instagram il decesso in ospedale della 18enne Jeanette Zacarias Zapata colpita duramente più volte dall'avversario canadese Marie-Pier Houle nel quarto round dell'incontro di sabato terminato con un ko.

La messicana ha iniziato ad avere le convulsioni e dopo essere stata adagiata a terra dal marito e allenatore Jovanni Martinez ha ricevuto i primi soccorsi dell'equipe medica presente all'evento prima di essere ricoverata in ospedale, la 18enne è stata messa in coma indotto ma i medici non sono stati in grado di salvarle la vita. «È con grande tristezza e tormento che abbiamo appreso, da un rappresentante della sua famiglia, che Jeanette Zacarias Zapata è morta questo pomeriggio alle 15.45 - si legge nel comunicat o-. Vorremmo porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, ai suoi cari, agli amici e in particolare a suo marito Jovanni Martinez, che è stato al suo capezzale fino all'ultimo».