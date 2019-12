Troppa pubblicità a Natale: società compra i tabelloni e li tappezza di bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppa pubblicità e troppi colori in giro per le strade sotto le feste di Natale. Così una agenzia creativa canadese,, ha avuto un’idea: prendere i tabelloni lungo le strade, pagarli, e riempirli di bianco. Solo di bianco, senza niente. Senza una scritta né un logo.Teatro di questa campagna promozionale ‘al contrario’ è Halifax, in Canada. “Di solito passiamo il nostro tempo a creare annunci pubblicitari e promuovere marchi, ma quest'anno abbiamo deciso di fare il contrario e dare a tutti una pausa dagli annunci durante le festività natalizie", spiegano dall'azienda.La campagna (dal titolo White Christmas, Bianco Natale) ha incluso cartelloni pubblicitari, paline degli autobus, ma anche quotidiani, social e persino annunci radiofonici (dove il silenzio è il bianco visivo). Spazi, questi, acquistati per 10mila dollari. Via renne, faccioni di Babbo Natale, abeti addobbati e pacchetti regalo: ad Halifax la pubblicità va in bianco.