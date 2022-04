Fc Prykarpattya, la squadra di calcio si arruola nell'esercito ucraino: «I soldati ci insegnano a sparare»

Dal rettangolo verde alle armi. La squadra di calcio del Pfk Prykarpattya, formazione della città di Ivano-Frankivsk, si è unita quasi al completo alle forze armate ucraine. Secondo quanto riporta Ukrinform, quattordici tra calciatori e allenatori «hanno prestato giuramento di fedeltà al popolo ucraino». Sui social sono state postate anche le foto del giuramento.

Pfk Prykarpattya, la squadra di calcio si arruola nell'esercito ucraino

«Avevamo paura di intralciare i lavoro dei professionisti presenti nell'esercito e per questo eravamo titubanti» ha detto il calciatore Vasyl Tsyutsyura. Il centravanti ucraino ha fatto l'esempio di un calciatore non professionista che si unisce ad una squadra di primo livello: «Rischia di intralciare e basta». Ma poi ha aggiunto: «Quando ci è stato detto che saremmo stati preparati gradualmente e ci sarebbero state insegnate tutte le basi, come tenere le armi, come combattere e difendere l'Ucraina, abbiamo preso questa decisione e ci siamo uniti alle forze armate».

Футбольний клуб "Прикарпаття" майже у повному складі став до лав ЗСУ 💙💛https://t.co/rkGvL1BxA1 pic.twitter.com/mQVmyxKzar — Ukrinform (@UKRINFORM) April 17, 2022

«Ci stanno insegnando a sparare»

Tsyutsyura ha concluso: «Ci è stato già insegnato ad usare la mitragliatrice, ci hanno insegnato a smontare, pulire, sparare. Quindi stiamo gradualmente imparando tutto». Il Pfk Prykarpattya, prima dell'interruzione dei campionati a causa della guerra, era settimo in classifica in Persha Liga, la Serie B ucraina.