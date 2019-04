​India-Pakistan, prove di pace: Islamabad rilascia 100 prigionieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pakistan ha rilasciato 100 detenuti indiani come «gesto di buona volontà» deciso per appianare l'escalation di tensioni registrata tra i due paesi. Mashooq Ali, portavoce del carcere centrale di Karachi, ha confermato la notizia del rilascio e precisato che i detenuti verranno consegnati alle autorità indiane al valico di confine di Wagha, vicino alla città orientale di Lahore. Si tratta del primo di quattro previsti rilasci di gruppi di prigionieri da parte del Pakistan. I prossimi sono in programma per il 15, 22 e 29 aprile.«Il Pakistan ha deciso di rilasciare 360 detenuti, tra loro 355 pescatori e cinque civili», ha dichiarato pochi giorni fa il portavoce del ministero degli Esteri Mohammad Fasial. «Ci aspettiamo che l' India faccia altrettanto». Secondo il ministero ci sono 347 prigionieri pachistani (249 civili, 98 pescatori) nelle carceri indiane e 537 (54 civili, 483 pescatori) in quelle pachistane, arrestati di solito per aver superato involontariamente il confine o essere entrati nelle acque territoriali dell'altro paese.