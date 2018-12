La prof taglia i capelli con la forza a uno studente: arrestata

Un'insegnante di una scuola superiore è stata arrestata dopo aver tagliato con la forza i capelli a uno studente, il tutto ripreso dai compagni di classe del giovane. Il fatto è avvenuto durante la lezione in un'aula del complesso universitario Preparatory High School di Visalia, in California. Il video pubblicato sui social media, oltre ad essere diventato virale, mostra la donna, Margaret Gieszinger, mentre obbliga il ragazzo a sedersi su una sedia con le forbici in mano. A quel punto con fare provocatorio e divertito gli taglia i capelli «contemporaneamente cantava The Star Spangled Banner», raccontano gli altri studenti presenti. Quando il giovane ha poi tentato di alzarsi per tornare alla sua scrivania, la Gieszinger, 52 anni di Exter, gli ha detto: «Non ho finito». Subito dopo, sempre secondo il racconto dei ragazzi alla polizia, la professoressa ha provato ad avvicinarsi ad un'altra studentessa afferrando un ciuffo di capelli, ma fortunatamente è riuscita a scappare. A quel punto gli altri studenti sono corsi fuori dall'aula «mentre lei sempre con le forbici in mano continuava a cantare», riporta Times-Delta.

L'incidente è avvenuto durante la prima lezione di chimica della Gieszinger, riferisce la Kfsn-Tv. Gli studenti hanno raccontato che l'insegnante era entrata in classe con un paio di forbici informandoli che la lezione del giorno era dedicata proprio ai capelli. La polizia del collegio è intervenuta immediatamente ed ha arrestato la donna, accusata di lesioni, la cauzione fissata è di $ 100.000. Lo studente colpito dal gesto, ha spiegato: «Spero di non doverla più vedere a scuola, perché so per certo che non potrò mai considerarla una figura autorevole e rispettabile nella mia vita». E ha poi aggiunto che la donna aveva avuto un comportamento strano già all'inizio della settimana quando aveva scoperto che mancava un test. La Commissione che si occupa delle credenziali degli insegnanti ha confermato che la Gieszinger è stata sospesa più volte dal 2007 al 2016, secondo quanto riporta Times-Delta, ogni sospensione è durata 14 giorni, ma non è chiaro il motivo.

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA