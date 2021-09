Principe Andrew, recapitata l'accusa di abusi sessuali su Virginia Giuffre nel caso Epstein

Sabato 11 Settembre 2021, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 08:59

Nelle ultime tre settimane gli avvocati avevano tentato in diversi modi di recapitare al principe Andrew, terzogenito della regina Elisabetta, i documenti che proverebbero gli abusi sessuali su Virginia Roberts Giuffre, che sostiene di esser stata costretta ad avere rapporti con lui quando aveva 17 anni. Ma nelle ultime ore in Gran Bretagna è rimbalzata la notizia che la notifica è effettivamente avvenuta: un documento depositato venerdì in un tribunale degli Stati Uniti ha dimostrato che l'accusa è arrivata nella residenza di Andrew, la Royal Lodge, a Windsor, il 27 agosto. Un primo tentativo degli avvocati il giorno precedente era stato respinto, mentre il secondo è andato a buon fine. Adesso il principe Andrew e i suoi avvocati hanno tempo fino al 17 settembre per una risposta.

Il principe Andrew accusato di abusi sessuali: la vicenda

Virginia Giuffre ha intentato una causa contro Andrew ad agosto, accusandolo di aver abusato sessualmente di lei nella casa di Ghislaine Maxwell a Londra e nelle proprietà di Jeffrey Epstein. Andrew ha «categoricamente negato» di aver avuto rapporti con lei e Buckingham Palace ha definito le affermazioni «false e senza fondamento».

L'accusa sostiene che Giuffre «è stata costretta da minacce esplicite o implicite di Jeffrey Epstein, Maxwell e/o il principe Andrew ad avere rapporti sessuali con il principe Andrew. E temeva la morte o violenze su di lei o su altri nel caso in cui avesse disobbedito a Epstein e al principe Andrew».

Secodo gli avvocati dell'accusa, Andrew sapeva che Virginia era una vittima del traffico sessuale e che ha sofferto - e continua a soffrire - di un «importante disagio emotivo e psicologico». Maxwell, che sta affrontando un processo a New York a novembre, si è dichiarata non colpevole delle accuse di traffico sessuale riguardo al suo presunto coinvolgimento con Epstein.