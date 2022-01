Caso Epstein, il principe Andrea a processo negli Usa. Imbarazzo a Buckingham Palace

Il principe Andrea d'Inghilterra, coinvolto nello scandalo Epstein, andrà a processo negli Stati Uniti. Un giudice statunitense ha infatti respinto la richiesta del duca di York di archiviare la causa civile intentata dalla sua accusatrice Virginia Giuffrè. Lo riportano alcuni media britannici.

Le accuse al principe

Giuffrè ha accusato il finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, e la compagna Ghislaine Maxwell di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne, nel 2001. La donna ha anche raccontato di essere stata costretta a fare sesso col principe Andrea all'età di 17 anni. Ha avviato una causa civile nei confronti del duca di York lo scorso agosto, parlando anche di percosse e di stress emotivo causato intenzionalmente nei suoi confronti. Andrea ha sempre negato le accuse, difendendosi anche dietro ad un accordo raggiunto nel 2009 tra Giuffrè ed Epstein che lo metterebbe al riparo da ogni tipo di causa, Accordo che è stato svelato il gennaio scorso e in base al quale alla donna sarebbero stati versati 500 mila dollari.

No comment di Buckingham

Imbarazzato no comment di Buckingham Palace alla decisione della giustizia Usa di non archiviare la causa civile intentata contro il principe Andrea, quasi 62enne terzogenito della regina Elisabetta, da Veronica Giuffre, una delle presunte vittime sessuali del defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein: personaggio che il duca di York ha a suo tempo frequentato. «Non commentiamo una vicenda legale in corso», ha tagliato corto un portavoce della casa reale britannica in relazione al caso innescato da accuse di abuso sessuale risalenti al 2001, quando Giuffre era minorenne, rispetto a cui Andrea si è dichiarato sempre innocente.