Principe Filippo lascia l'ospedale dopo un mese: a giugno compirà 100 anni

Il principe Filippo ha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da circa un mese. Lo riferisce la Press Association.

Filippo, 100 anni a giugno, era stato ricoverato il 16 febbraio scorso all'ospedale King Edward VII e poi trasferito un paio di settimane dopo al St. Bartholomew per essere sottoposto a un intervento al cuore. Quindi nei giorni scorsi era tornato nel primo ospedale per la degenza.

L'infezione non meglio precisata, non era legata comunque secondo Buckingham Palace al Covid (contro cui Filippo è stato vaccinato fin da dicembre al pari di Elisabetta II). AlSt Bartholomew's Hospital, centro di eccellenza in ambito cardiovascolare, ha subito un piccolo intervento al cuore messo in relazione con una sua «condizione passata» (nel 2011 gli era stato impiantato uno stent). E infine è tornato al King Edward VII.

Filippo ha trascorso gli ultimi mesi della pandemia in isolamento precauzionale pressoché totale assieme alla regina nel castello di Windsor. Le sue condizioni hanno destato inevitabili preoccupazioni vista l'età, e nonostante la sua tempra coriacea, anche se il palazzo ha ripetutamente rassicurato sul fatto che egli rispondesse «alle terapia» e fosse «su di morale».

Preoccupazioni alimentate anche da una visita improvvisa del primogenito ed erede al trono Carlo durante la prima fase del ricovero: visita peraltro seguita da alcune dichiarazioni prudentemente ottimistiche rilasciate sia dal nipote William sia da Camilla, consorte di Carlo. Negli stessi minuti dell'uscita del duca di Edimburgo dall'ospedale, Elisabetta ha rilasciato anche a suo nome un tradizionale messaggio di auguri a tutti gli irlandesi (quelli del nord sudditi del Regno Unito come quelli della vicina Repubblica di Dublino) per l'odierna festa del patrono San Patrizio.

