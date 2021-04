17 Aprile 2021

di Cristina Marconi

(Lettura 4 minuti)







Ci vuole un cugino per separare due fratelli. E quindi William e Harry cammineranno così dietro al feretro del nonno Filippo, accanto ma con in mezzo qualcuno per evitare che i due debbano mostrare una fratellanza che al momento non esiste, ma anche che si ricalchi la scena di ventiquattro anni fa quando il funerale era quello della loro madre e i due, poco più che bambini, avevano commosso il paese durante il lungo, estenuante corteo. Il duca d'Edimburgo aveva pensato a tutto per il suo funerale, che si terrà oggi pomeriggio alle 3 ora inglese a Windsor: dalle musiche alla Land Rover trasformata in carro funebre con il suo contributo già qualche anno fa. «Il duca ci aveva chiaramente riflettuto e tutti sapevano dei piani molto dettagliati», ha spiegato Buckingham Palace.

Filippo, ai funerali un "paciere" tra William e Harry: ecco chi è il cugino Peter Phillips

Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano (aristocratico) presente

SOLO IN TRENTA

Ma ovviamente la pandemia ha cambiato alcune delle carte in tavola dovevano esserci 800 invitati per riflettere l'impegno del duca nel mondo della beneficenza e nella sfera militare - e si è molto discusso nell'ultima settimana sull'identità delle ventinove persone che saranno accanto a Elisabetta in questo triste giorno: la regina ha dovuto prendere «decisioni molto difficili» per scegliere chi invitare, perché la vita di Filippo è stata lunga e la sua famiglia complessa e ramificata. E quindi ci sarà Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Burma, compagna di passeggiate in carrozza di Filippo e amica cara di Elisabetta, sempre presente ai ricevimenti, figlia di un macellaio diventato imprenditore e sposata con un nipote di Louis Mountbatten, lo zio di Filippo ucciso dall'Ira.

PARENTI DALLA GERMANIA

Dalla Germania sono partiti tre parenti, a riprova che i legami del duca con le famiglie delle sorelle, rimosse dalle foto di famiglia in quanto tutte sposate con principi tedeschi, sono rimasti forti nonostante non ci fossero al matrimonio nel 1947. Si tratta di Bernhard, principe ereditario di Baden, Donatus di Hesse e del principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg. Oltre ai figli e ai nipoti del duca d'Edimburgo, con i rispettivi consorti tranne Harry, che sarà senza Meghan, incapacitata a volare dalla gravidanza in stato avanzato, ci saranno i due figli di Margaret, la sorella della regina, e alcuni cugini. Tra i fanciulli di casa saranno presenti solo i figli di Edoardo e Sophie Wessex, il tredicenne Visconte Severn e la diciassettenne Lady Louise, che in questi giorni sono stati molto attivi e presenti nel rappresentare il lutto di casa Windsor.

Il compito di fare da schermo tra William e Harry toccherà a Peter Phillips, primogenito di Anne, che sarà accanto alla madre insieme al secondo marito. Philips, che ha 43 anni, secondo alcuni avrebbe addirittura il compito di fare da mediatore per cercare di recuperare una situazione compromessa, in particolare dopo l'intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo mosse da Meghan e Harry nei confronti della famiglia reale.

ELISABETTA, UN MINUTO DA SOLA

Dopo il breve corteo, di soli otto minuti, sarà William a entrare per primo in chiesa e i due fratelli siederanno distanti, mentre la regina resterà per un minuto da sola nella sua Bentley reale prima di unirsi alla messa. La sovrana, che farà 95 anni il 21 aprile prossimo, indosserà la mascherina e rimarrà distanziata dagli altri: di fatto, sarà sola.

Alla vigilia del funerale dell'uomo con cui è stata sposata per 73 anni, è apparsa serena mentre portava a passeggio i suoi due cuccioli, un corgi e un dorgi, alla guida della sua Jaguar X-type. Secondo le voci di palazzo, «sta reggendo bene», ha visto il suo parrucchiere e la sua sarta e consulente storica, Angela Kelly, e ha dato il suo consenso ai piani del funerale e alla decisione di far camminare William e Harry con in mezzo il cugino. «E' un funerale e non ci faremo trascinare in queste fantasie di dramma», hanno spiegato da Buckingham Palace. Ma per andare incontro a Harry e non farlo sentire come un pesce fuor d'acqua, visto che gli sono state tolte le sue cariche militari e non può indossare la divisa, tutti gli uomini di casa porteranno dei completi da giorno con le loro medaglie. All'interno della cappella di San Giorgio ci sarà un piccolo coro di quattro voci, ma agli ospiti non sarà permesso di cantare.