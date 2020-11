Il principe Carlo compie gli anni: i teneri auguri dalla Famiglia Reale, silenzio dal figlio Harry e da Meghan Markle

Nel giorno del compleanno del principe Carlo il silenzio di Meghan Markle e di Harry non passa inosservato. Il secondogenito della regina Elisabetta compie 72 anni e sui social sono spuntati gli auguri della Famiglia Reale e di William e Kate Middleton. Dai duchi di Sussex nessun post pubblico per il momento. Suscita tenerezza una foto in bianco e nero che accompagna il messaggio di auguri della regina. Lo scatto ritrae il principe di Galles da piccolo tra le braccia della mamma.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Elisabetta non abdicherà a favore di Carlo nonostante il... USA2020 Meghan Markle, il suo voto nelle elezioni Usa 2020 rompe la...

Elisabetta non abdicherà a favore di Carlo nonostante il Covid. Il suo staff: «Sarà Regina a vita»

Sebbene siano passati solo due anni, la festa per i 70 anni con tutta la famiglia è ormai un lontano ricordo. Il Covid impone regole rigide per occasioni simili ed Harry e Meghan hanno provocato uno strappo apparentemente non ricucibile. Eppure, nonostante il sorriso di circostanza nei ritratti di famiglia, quella festa sarebbe stata un incubo. Secondo l'ultima scandalosa biografia "Finding Freedom", tra i duchi di Chambridge e i duchi di Sussex c'erano già delle forti tensioni.

Intanto, Kate Middleton e William non si sono dimenticati di fargli gli auguri. «Auguriamo un buon compleanno a Sua Altezza Reale il Principe di Galles», hanno scritto sull'account social ufficiale. E probabilmente i Sussex avranno agito in privato, magari con una videochiamata.

Quest'anno il principe Carlo spegnerà le candeline insieme all’amata Camilla Parker Bowles e lontano dal resto della famiglia. I due sono attesi in Germania per partecipare al loro primo viaggio all’estero da quando è iniziata l’emergenza coronavirus. Superata l'infezione, Carlo ha subito ripreso gli impegni ufficiali per sostituire la madre. Domani parteciperà alla cerimonia per il National Day of Mourning, celebrando l’amicizia tra Germania e Regno Unito iniziata dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Ultimo aggiornamento: 15 Novembre, 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA