Primo maggio, scontri a Parigi: in piazza black bloc e gilet gialli, 200 fermi

Tensione a Parigi durante il corteo per il primo maggio. Scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di gilet gialli per il 1 maggio. Lanci di oggetti contro la polizia, una vera e propria nube di lacrimogeni si sono registrate ancora prima dell'avvio del corteo, da parte di black bloc e gilet gialli che erano in testa al corteo. Inseguimenti e cariche si sono registrate nelle vie adiacenti del XIV arroondissement, mentre la gran parte del corteo si mantiene calma e pacifica. Aumenta il numero delle persone perquisite, identificate e fermate a Parigi a margine delle manifestazioni del 1 maggio, alle quali partecipano quest'anno, al fianco dei sindacati, anche i gilet gialli. Stando alla prefettura, alle 15 le persone identificate erano 200, quelle poste in stato di fermo, 12.500 le perquisizioni preventive e 148 le persone poste in stato di fermo.

Ultimo aggiornamento: 15:39

