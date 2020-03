Primarie Usa, Biden tenta la fuga: conquistati Missouri e Mississippi

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche nel Missouri e nel Mississippi, secondo le proiezioni dei principali media americani. Sei gli Stati Usa in cui nella notte si contano i voti, al termine di un 'mini Supertuesday' che potrebbe già chiudere i giochi in casa democratica.

La conta dei delegati per ora vede Biden in testa con i 670 finora conquistati contro i 574 di Sanders. In ballo ci sono poi i delegati assegnati a Pete Buttigieg (26), Amy Klobuchar (7) e Michael Bloomberg (61), tutti ritiratisi dalla corsa e che hanno dato il loro endorsement a Biden. Endorsement che invece non è arrivato a Sanders da Elizabeth Warren, che ha lasciato in eredità 69 delegati. Un brutto colpo per il senatore socialista il mancato appoggio della collega dell'ala progressista del partito. Con i moderati che alla fine sono stati gli unici in grado di coalizzarsi attorno ad un candidato. Per assicurarsi la nomination democratica servono almeno 1.991 delegati.

