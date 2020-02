Primarie nelle Iowa in panne per un'app: caos risultati

Partono con una gaffe i caucus democratici nello Iowa. Galeotta fu una app nell'imbarazzante ritardo dei risultati dei caucus dem in Iowa, che inaugurano la stagione delle primarie per la Casa Bianca. Il partito democratico dello Stato si era già complicato la vita cambiando le regole e decidendo di comunicare tre serie di risultati per evitare le contestazioni degli anni precedenti: non solo il numero dei delegati vinti dai vari candidati ma anche il conteggio del primo e del secondo voto, tracciando tutto con una scheda.

Primarie Iowa, caos risultati. Ma Sanders canta già vittoria: sono primo

Ma a mandare in tilt la macchina organizzativa è stata la app con cui i presidenti degli oltre 1700 caucus dovevano trasmettere i dati.



«Abbiamo scoperto che la app ha raccolto con accuratezza i dati ma che trasmetteva solo dati parziali», ha spiegato oggi il presidente del Partito democratico dell' Iowa Troy Price. «Abbiamo accertato che il problema era legato ad una questione di codice nel sistema di trasmissione dei dati», ha aggiunto, assicurando poi che tutto è stato risolto. Dalle ricostruzioni emerge però che i presidenti dei caucus non avevano ricevuto un training specifico per l'uso della app e che hanno avuto difficoltà a scaricarla o ad entrarci.

Per questo alcuni di loro hanno deciso di comunicare i dati telefonicamente, come in passato, ma non sono riusciti a mettersi in contatto con i dirigenti del partito. Quindi molti hanno fotografato i risultati del voto con lo smartphone e hanno portato personalmente i risultati alla sede dem. Poche ore dopo la chiusura dei caucus l'atmosfera era surreale: prima è stato annunciato un ritardo dei risultati senza spiegazioni, poi sono state evocate non meglio precisate «incongruenze», quindi sono stati esclusi hackeraggi e intrusioni, mentre si cercava di rassicurare le campagne dei candidati sempre più nervose. Intanto si sono scatenate teorie complottiste e ci si è cominciati a chiedere chi c'è dietro l'app per cui il partito dell' Iowa ha speso più di 60 mila dollari rifiutandosi di farla controllare dall'Homeland Security.

A crearla è stata una società di Washington Dc, Shadow (ombra), i cui dirigenti hanno lavorato anche per la campagne di Hillary Clinton. Shadow è affiliata ad Acronym, non profit demo che però ha preso le distanze da quanto successo in Iowa.

