Prigozhin e guerra Ucraina, il giallo delle due persone (con false credenziali) che hanno visitato e filmato il jet abbattuto. «Bomba nella cambusa»

Una bomba nella cambusa, la sezione della cabina che si trova esattamente tra i due motori e prima della coda, piazzata con la scusa di sostituire una "unità di refrigerazione" (oltre al freno del carrello) un giorno prima del tragico volo in cui sarebbe morto il capo della holding mercenaria Wagner, Prigozhin. Questa l'ipotesi che emerge dalla ricostruzione del canale russo di Telegram, Cheka Ogpu, sulla base di soffiate e testimonianze coerenti coi dati raccolti da Antonio Bordoni (Air-accidents.com), grande esperto di incidenti aerei. Il personaggio chiave del giallo del jet executive RA02795 con a bordo Prigozhin, altri sei passeggeri e tre membri dell'equipaggio, è Sergey Kitrash, ingegnere della Mnt Aero proprietaria del velivolo legata alla Wagner, che ha presenziato alle riparazioni delle ultime ore (segnalate anche in un messaggio alla famiglia dalla hostess, Kristina Raspopova).

Prigozhin aveva ordinato di risparmiare, perciò l'installazione del freno del carrello e del turbo-refrigeratore è avvenuta domenica sotto la pioggia battente.

Kitrash, prelevato dalle unità speciali, è ora messo sotto torchio dal titolare delle indagini, Ivan Sibul. La manutenzione aveva coinvolto altri due ingegneri, il numero 1 della compagnia aerea, Artur Michenkov, e Aleksei Anshukov. Ma è su Kitrash che si concentrano le indagini. Spiega Bordoni che «sul manuale dell'Embraer 135/Legacy600 risulta in effetti la componente della zona galley, cambusa, col numero di pezzo di ricambio 89115-036, unit refrigerator. Colpisce aggiunge che le vittime del disastro siano dieci, come due mesi prima 10 erano stati i morti dell'aereo dell'intelligence militare Ilyushin 22M abbattuto dai ribelli di Prigozhin in marcia verso il Cremlino». Ma altri elementi aggiungono giallo a giallo. Il primo è che il responsabile della sicurezza del velivolo e vicedirettore dell'Anm, Sergei Shtyrkov, sarebbe andato a lavorare per una compagnia di Stato, la Atm, in un ruolo più importante, il giorno prima dell'ultimo volo di Prigozhin. Ma Shtyrkov avrebbe lavorato anche negli ultimi giorni per il boss di Wagner. L'Embraer distrutto era uno dei tre in dotazione al gruppo. Sottoposto a sanzioni, poteva volare solo in Russia. Inoltre, era in vendita per 5 milioni di dollari e poco prima del decollo dall'aeroporto di Sheremetyevo era stato visionato da due potenziali acquirenti a bordo. Il quotidiano moscovita "Komsomolets" racconta che i due avevano detto di lavorare per Rusjet, uno aveva dato un passaporto russo, poi è risultato che Rusjet non sapeva chi fossero. Giallo nel giallo.

RICERCHE

Le scatole nere sono state recuperate e i pezzi dell'aereo (un'ala è stata ritrovata a miglia di distanza, prova ulteriore del sabotaggio avvalorato dall'intelligence Usa) serviranno a ricostruire il velivolo in 3D, come l'aereo di Ustica. Mesi ci vorranno, invece, per i risultati delle analisi sul Dna dei corpi, unica prova certa della loro identità. Tempi che consentono alle autorità di posticipare o cancellare i funerali di Prigozhin (sarebbero un rischio "politico" per Putin, vista la sua popolarità tra i nazionalisti, e già ci sono cimiteri dei soldati Wagner che vengono smantellati in Russia), dall'altro avallano il dubbio sulla sua morte. «Siamo a un punto di ebollizione diceva Prigozhin in un video postato ieri sul suo canale Telegram . Io non mento, perciò meglio per loro uccidermi. Onestamente dico che la Russia è sull'orlo del disastro. Se i bulloni non vengono subito aggiustati, l'aereo si sgretolerà in aria».