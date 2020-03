Elezioni presidenziali Usa, anche la senatrice Elizabeth Warren si ritira: in pista solo Biden e Sanders

Anche la senatrice Elizabeth Warren ha annunciato il ritiro dalla corsa presidenziale. La settantenne senatrice del Massachusetts esprimeva l’ala sinistra del partito, insieme al senatore del Vermont Bernie Sanders. Warren non ha finora vinto in nessuno degli Stati che ha tenuto primarie.

Solo pochi mesi fa era considerata uno dei candidati più forti per la nomination democratica per le elezioni presidenziali del prossimo novembre. Adesso restano in pista solamente il moderato ex vice presidente Joe Biden e il senatore Sanders.

Ultimo aggiornamento: 16:54

