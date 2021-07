Prepara il brodo per il matrimonio, si ustiona e cade nella pentola: muore cuoco a 25 anni

Domenica 4 Luglio 2021, 12:37

Stava preparando un pranzo per il matrimonio per talmente tanti invitati che usava pentole così grandi che, alla fine, prima è rimasto ustionato dal brodo di pollo che stava cucinando e poi ci è caduto dentro. L'incidente è costato la vita a un cuoco di 25 anni, Issa Ismail.

Muore nella pentola, aveva 3 figli

Sposato e padre di tre figli (tra cui anche un bimbo di sei mesi), il ragazzo si trovava in una cucina del distretto di Zakho, nel Kurdistan iracheno. Secondo quanto si legge sull’edizione on line di Newsweek (che riporta la notizia pubblicata anche su diversi media arabi), lavorava come cuoco da circa 8 anni.

A seguito dell’incidente, Ismail è stato portato di tutta fretta in ospedale a Dohuk. Ma per lui c'è stato ben poco da fare: lo scorso 21 giugno, infatti, è morto per le ferite avute. Le ustioni di terzo grado gli avevano colpito il 70% del corpo e non è stato possibile far nulla per recuperarlo.

Un suo parente, Zervan Hosni, ha raccontato che Ismail preparava pranzi per cerimonie. Per due anni ha lavorato in due sale per feste per 25.000 dinari al giorno, poco più di 14 euro.