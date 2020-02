Il premier slovacco Pellegrini ricoverato d'urgenza per infezione alle vie respiratorie

Non sarà coronavirus, certo è che tutti, soprattutto i rappresentanti europei di Bruxelles, hanno pensato a qualcosa di simile quando il premier slovacco Peter Pellegrini è stato ricoverato in un ospedale per un'infezione alle vie respiratorie. Lo ha reso noto il suo ufficio in una nota, precisando che «Pellegrini è stato ricoverato ieri sera a casa di un'infezione respiratoria acuta accompagnata da febbre alta. A causa delle sue condizioni ha cancellato tutti i suoi impegni».

E questo ad appena sei giorni dalle elezioni parlamentari in Slovacchia.

Della sua condizione di salute è stato lo stesso Pellegrini, 44enne, esponente del Partito socialdemocratico Smer, a parlarne con un post su Facebook: «Come potete vedere sono stato tradito dalla salute nel momento più inappropriato. Nelle ultime settimane sono stato affetto da un’infezione ma ho cercato di continuare a lavorare visto che ci troviamo in un periodo frenetico - ha spiegato il primo ministro slovacco - Venerdì mi sono recato per una breve visita a Bruxelles per partecipare agli importanti negoziati sul bilancio dell’Ue. Sfortunatamente, tutto ciò ha avuto un impatto negativo e la notte scorsa sono stato ricoverato in ospedale a Bratislava».

Pellegrini che ha ringraziato i medici e il personale sanitario impegnato a garantirne le cure. «Credo che potrò tornare a lavorare per la Slovacchia il più presto possibile», ha concluso il premier.



