Aereo precipita, ma i passeggeri si salvano tutti (solo un ferito lieve): in Texas si grida al miracolo

Martedì 19 Ottobre 2021, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 20:16

Disastro aereo sfiorato in Texas . Un velivolo con a bordo 19 persone questa mattina è precipitato schiantandosi a terra pochi minuti dal decollo. Incredibilmente non si sono registrati morti, ma solo un ferito lieve.

Passeggeri ed equipaggio sono riusciti a salvarsi dal rovinoso incidente aereo avvenuto nella contea di Waller Trey Duhon, in Texas, dopo meno di un'ora dal decollo dall'aeroporto di Houston.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI San Donato, un'avaria al motore e la disperata manovra del... INVISTA Aereo precipita a Milano, i Vigili del Fuoco:... TERAMO Aereo ultraleggero precipita in fase di atterraggio: il pilota...

San Donato, un'avaria al motore e la disperata manovra del pilota: poi lo schianto costato la vita a 8 persone

I dettagli dell'incidente

A informare la cittadinanza dell'accaduto è stato il giudice della contea su Facebook. «Stando alle informazioni pervenute finora l'aereo non avrebbe raggiunto la quota alla fine della pista e poco dopo la zona del Morton Road si sarebbe schianato a nord dell'aeroporto, prendendo fuoco», ha spiegato il giudice.

Texas, biplano si schianta contro un cartellone pubblicitario: il decollo è un disastro

L'ufficio di gestione delle emergenze della contea ha twittato sull'incidente confermando che si è trattato di un «aereo in partenza dall'aeroporto in direzione nord». Anche alcuni soccorritori, immediatamente sopraggiunti sul luogo dell'incidente, hanno raccontato di aver visto il velivolo in fiamme in una zona sterrata. Si tratterebbe di un piccolo aereo MD-87.