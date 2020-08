Tra gli invitati al matrimonio c'è un positivo al Covid: 56 contagiati, morta una donna. La denuncia di Burioni

In Usa, dopo un matrimonio, 56 invitati sono risultati positivi a Covid-19. «Su 65 invitati la maggior parte è risultata positiva e una donna, che non ha partecipato all'evento, è morta venerdì scorso. Questa è l'ennesima storia che ci insegna quanto sia importante stare attenti». Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni in un articolo pubblicato su 'MedicalFatcs.it', il sito di informazione e divulgazione scientifica da lui fondato. «Molti sanno che il matrimonio comporta numerose incognite, ma in questo momento dobbiamo sottolinearne una supplementare - rimarca Burioni - il contagio da Covid-19 se non si rispettano le regole».

«Il 7 agosto una coppia statunitense ha deciso di coronare il proprio sogno d'amore nonostante l'epidemia in corso e si è sposata a Millinocket, nel Maine, uno stato del nord-est degli Usa - ricostruisce il virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano - Il ricevimento si è tenuto in un locale, il Big Moose Inn. La capacità massima stabilita dalle regole del Maine per i ricevimenti di questo tipo era ed è di 50 persone. Invece al ricevimento ne sono arrivate 65. Non si sa se le misure anticontagio siano state rispettate - osserva Burioni - ma la mia sensazione è che questo non sia successo. Tra gli invitati c'era una persona ammalata e da quel ritrovo si sono generati (finora) almeno 56 casi di Covid-19, con un'età che è andata dai 4 ai 91 anni. Purtroppo la storia non è finita bene: una donna è morta venerdì scorso e al ricevimento non c'era neanche andata. L'ha infettata un partecipante che si è preso il virus al ricevimento e poi l'ha diffuso in giro».

«Insomma - conclude Burioni - il coronavirus è molto contagioso, è molto pericoloso, e se ci si comporta in maniera poco responsabile ci può andare di mezzo anche chi non c'entra niente, come questa sfortunata signora. Il virus non si diffonde da solo: si diffonde solo se non stiamo attenti. E questa - conclude il virologo - è l'ennesima storia che ci insegna quanto sia importante stare attenti».



