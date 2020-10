Covid, più di mille positivi in una fabbrica di mascherine destinate all'America: allarme contagi

Esplode in una fabbrica di mascherine un focolaio di Covid-19: più di mille lavoratori, infatti, sono risultati positivi a Sars-Cov-2, il virus che causa la patologia. E' quanto accaduto nella Brandix, un'azienda dello Sri Lanka, che fino ad agosto scorso produceva mascherine chirurgiche per gli Stati Uniti d'America (l'ultima consegna ha contato 200 milioni di pezzi).

Molti, nell'isola dell'Oceano Indiano, risultano essere gli asintomatici: infatti, questa sarebbe stata una delle prime difficoltà per l'identificazione del focolaio, identificato nell'azienda nota a livello internazionale per le sue attività a sostegno della sostenibilità. Nell'azienda tessile 1.026 persone sono risultati positive, su un totale di 1.700 lavoratori.

Sudath Samaraweera, capo epidemiologo dello Stato, ha invitato le comunità locali a cooperare con le autorità per interrompere la catena dei contagi del Paese. La regione in cui si trova la fabbrica, così come le comunità vicine, stanno vivendo un loro lockdown e sono state chiuse a tempo indeterminato. Tutti gli incontri pubblici sono stati vietati, le scuole sono state chiuse. Il lockdown ha coinvolto anche lo sport nazionale: un torneo nazionale di cricket, infatti, è stato annullato.

