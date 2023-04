Il portiere del Marbella fa coming out: sui social la foto del bacio al compagno

Una foto, postata sui social, per fare coming out. Alberto Lejarraga, portiere del Marbella, ha festeggiato la promozione in Segunda Federacion (la quarta serie del calcio spagnolo) con uno scatto pubblicato su Twitter con un bacio con il compagno. Nel collage, insieme alla sua famiglie e alle persone più care, c'è il fidanzato con cui si bacia e abbraccia. «Grazie mille per essere sempre al mio fianco, nella buona e nella cattiva sorte. Questa volta abbiamo vissuto la bellezza di questo momento», ha scritto.

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

Chi è Alberto Lejarraga, il portiere che ha fatto coming out

Alberto Legarraga è un portiere di 28 anni, che oltre a fare il calciatore è anche ingegnere informatico. Ha giocato anche con l'Alcorcon, con la squadra B del Granada, Real Murcia e Las Rozas. La promozione è arrivata al termine di una stagione indimenticabile: la sua squadra, e lui di conseguenza, ha subito solo 17 gol in 30 partite. Sotto il post tantissimi i commenti di stima arrivati al calciatore, che con coraggio - e in questa epoca non dovrebbe neanche servirne - ha svelato a tutti il suo amore: «Siete bellissimi», il tenore dei messaggi. L'ultimo calciatore a fare coming out era stato l'ex Sampdoria Jankto.