La portaerei nucleare Charles-de-Gaulle pronta a salpare per il Mar Rosso: nuove armi e sistemi di navigazione

La portaerei nucleare Charles-de-Galle pronta per salpare verso il Mar Rosso. Con nuove armi e sistemi di navigazione. A primavera è prevista la partenza. Su Revue Défense Nationale, il generale Jéròme Pellistrandi fa un approfondimento sul ritorno della portaerei dopo diversi mesi di fermo per manutenzione alla base navale di Tolone. Simbolo di deterrenza e sovranità nazionale, la portaerei Charles-de-Gaulle , attraverso la sua azione, riassume tutte le questioni strategiche che gravano sul mondo, in particolare nelle zone di nuova tensione, come il Mar Rosso. "La portaerei (PA) Charles-de-Gaulle è tornata in mare dopo diversi mesi di sosta per manutenzione nel bacino di Vauban, nel cuore della base navale di Tolone - inizia l'analisi del generale - Cinque mesi per ammodernare l'imbarcazione che è stata ammessa al servizio attivo nel maggio 2001 e che è quindi a metà della sua vita. Questo aumento di potere è tanto più importante in quanto il contesto internazionale si è notevolmente deteriorato negli ultimi mesi".

I PUNTI DI AZIONE

Non è tanto l'Europa ma il Medio Oriente e il Maro Rosso il raggio di interesse su cui gravitano le possibili operazioni della portaerei nucleare. "Naturalmente, in Ucraina c’è la guerra ormai da quasi 2 anni; ma per quanto riguarda la dimensione marittima, l'attenzione è ora focalizzata sul Mediterraneo orientale e sul Mar Rosso in seguito agli attacchi terroristici del 7 ottobre compiuti da Hamas contro la popolazione civile israeliana. Il ritorno al ciclo operativo della nostra portaerei e del gruppo di portaerei che la accompagna costituisce quindi più che mai un ulteriore e importante punto di forza per la nostra difesa".

LA MANUTENZIONE

La portaerei spiega il militare "è un importante strumento strategico che necessita di una manutenzione regolare, accompagnata da un sostanziale ammodernamento e che si estende su tutta la vita dell'edificio e infine da una formazione approfondita per essere efficace.

LA MISSIONE

Dall'inizio di gennaio, la prua della portaerei taglia le acque del Mediterraneo per consentire all'equipaggio di prendere il controllo di una macchina potente ma complessa, dove ognuno deve trovare il proprio posto per garantire la missione. "Questa missione mira a implementare il gruppo aereo composto da velivoli Rafale M, velivoli da sorveglianza aerea E 2C Hawkeye ed elicotteri, garantendo in particolare la funzione "Pedro". Questa è una delle sfide per piloti e meccanici per rimettersi in piedi". "Certamente, durante l'immobilizzazione dell'Autorità Palestinese, gli aerei di base a Landivisiau volano e partecipano anche alla protezione del territorio nazionale. Tuttavia, è necessario riacquistare la capacità di atterrare e decollare dalla pista della portaerei. Questo è l'obiettivo per le prossime settimane, che si traduce, tra l'altro, nel balletto degli Yellow Dogs sul ponte di volo. Tutti questi sforzi individuali e collettivi permetteranno all’AP di essere pienamente operativa per questa primavera e di partire per una missione nel Mediterraneo orientale".

L'AMMODERNAMENTO

"Il gruppo di vettori costituisce infatti un importante strumento strategico che consente alla Francia di pesare sullo choc globale. L’ammodernamento del nostro strumento di difesa si concretizza anche con l’arrivo del nuovo Force Supply Building (BRF) Jacques Chevallier che è appena tornato a Tolone dopo 4 mesi della sua lunga traversata che lo ha portato dai freddi mari del nord Atlantico al caldo dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso, al centro delle attuali tensioni. La BRF ha così rifornito la portaerei e apporta un reale valore aggiunto operativo rispetto ai suoi predecessori, la flotta di rifornimento dei Petroliers (PRE). Altri tre BRF sono previsti nella Legge sulla Programmazione Militare (LPM) 2024-2030, il secondo, il Jacques Stosskopf , è in fase di assemblaggio a Saint-Nazaire e entrerà in servizio nella marina nel 2025. Il Naval Air Group (GAN), con la sua nuova BRF, beneficerà così di reali capacità aggiuntive, rafforzando così la propria autonomia". Non solo;: "Beneficia anche della nuova generazione di SNA della classe Suffren , la terza, la Tourville , che presto inizierà le sue prove in mare a Cherbourg, il suo porto di costruzione".

IL FUTURO

Il terzo e ultimo ATM della Charles-de-Gaulle è previsto per il 2027 e dovrebbe consentirgli di continuare la sua vita operativa fino al 2038 con un'ipotesi di proroga fino al 2040, in funzione dell'invecchiamento dei suoi locali caldaie nucleari di tipo K 15. "La fine del decennio del 2030 vedrà infatti l’arrivo della PANG (portaerei di nuova generazione), successore della Charles-de-Gaulle. Se per il momento non si conosce il nome della PANG , il programma sta procedendo bene con un anno cruciale nel 2024. Verranno lanciati i primi rifornimenti a lungo termine necessari per iniziare la sua costruzione, mentre la decisione relativa alle infrastrutture necessarie a Tolone prevede la costruzione di un nuovo bacino in grado di prosciugare questo futuro gigante dei mari di 70.000 tonnellate nella parte orientale del il porto. Si tratterà di un progetto importante e unico in Francia, dopo la costruzione della Forma 10 del porto di Marsiglia negli anni '70 e riattivato nel 2017 dopo 17 anni di chiusura. Il futuro molo Milhaud 6 dovrà essere lì per accogliere il PANG , la cui costruzione avrà luogo a Saint-Nazaire". Ma intanto e ancora per molto la Charles-de-Gaulle riacquisterà la sua "atmosfera aeronautica e la sua piena capacità operativa in un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a crescere, soprattutto in Medio Oriente. Una capacità strategica, ma soprattutto politica, che consente alla Francia di poter agire con efficacia e non soffrire", chiude l'analisi il generale Jéròme Pellistrandi, docente di Storia e specialista in questioni militari.