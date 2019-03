Due attori porno tra le preghiere: l'errore "virale" del prete spagnolo

El peligro de 'robar' fotos de Internet. El cura de O Grove usa la foto de dos actores porno para ilustrar un artículo sobre diálogo en la familia. Dice que cogió la imagen desconociendo la identidad de la pareja https://t.co/jUW9vPrDG0 — Faro Arousa (@FaroArousa) March 22, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:14

Un errore, involontario, che ha fatto il giro del mondo. Potere del web. E del porno, visto che la coppia pubblicata su un libretto di preghiere erano in realtà due attori hard famosissimi. Il fatto è accaduto, un piccolo paese della Galizia, in Spagna.non faranno causa per violazione dei diritti di immagine, i due attori pornografici saranno clementi con il povero sacerdote che, con amore, aveva curato il testo spirituale.L'errore però era ormai stampato in migliaia di copie: «Al giorno d'oggi è molto comune vedere stupide discussioni tra le coppie. C'è una via per capirsi e creare un dialogo salutare». Sullo sfondo una scena delle due pornostar (vestite) in cui sembrano non capirsi, visibilmente adirati l'uno con l'altro. La foto, come riporta "Faro de Vigo", è apparsa sul periodico ecclesiastico del 11-24 marzo. Per chi non volesse perdere questo pezzo da collezione, il numero da acquistare è il 704.