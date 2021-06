Più di 30 donne hanno intentato una causa contro Pornhub, accusandolo di aver violato le leggi federali sul traffico sessuale, distribuzione di materiale pedopornografico, racket e altri reati.

La causa sostiene che la società madre di Pornhub, MindGeek - e la sua costellazione di marchi porno - sia un'impresa criminale che acquista, ricicla e carica contenuti illegali spesso ottenuti attraverso il traffico di esseri umani e la violenza sessuale. Le donne affermano che MindGeek ha utilizzato contenuti non consensuali per «diventare l'azienda di pornografia online dominante nel mondo».

Pornhub, le accuse e la replica

Le donne sono state «vittime di sfruttamento sessuale, stupro e tratta», si legge nell'accusa. Serena Fleites e altre donne affermano di essere state vittime di «video non autorizzati» caricati e diffusi da Pornhub. L'azienda stessa ha negato le accuse, definendole assurde e spericolate.

«Pornhub ha tolleranza zero per i contenuti illegali e indaga su qualsiasi reclamo o accusa fatta sui contenuti sulle nostre piattaforme», si legge in una nota. «Le accuse nella denuncia secondo cui Pornhub è un'impresa criminale che traffica donne ed è gestita come I Soprano sono assolutamente assurde, completamente avventate e categoricamente false». Pornhub ha detto che il suo sito Web ha «le garanzie più complete nella cronologia della piattaforma generata dagli utenti, che includono il divieto di caricamenti da utenti non verificati, l'espansione dei nostri processi di moderazione e la collaborazione con dozzine di organizzazioni senza scopo di lucro in tutto il mondo».