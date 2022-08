Crolla un ponte in Norvegia, un camion e un'auto precipitano in acqua: nessun ferito. L'autista del tir: «Credevo fosse la mia fine»

Un ponte stradale sul fiume Gudbrandsdalslågen, nel sud della Norvegia, è crollato questa mattina facendo precipitare in acqua un camion e un'auto: lo ha reso noto la polizia norvegese su Twitter. Due persone sono state salvate e non ci sono vittime, fa sapere la polizia. Si tratta del ponte di Tretten, una struttura in acciaio e legno inaugurata nel 2012 lunga 148 metri e situata lungo una strada provinciale.

Ponte crollato, nessuna vittima

Sono state entrambe salvate le persone precipitate nel fiume in Norvegia sorprese sui loro veicoli dal crollo di un vecchio ponte di legno a Tretten, nel centro della Norvegia. Il ponte è crollato intorno alle 7:30 di stamane. I soccorsi sono intervenuti prontamente e hanno a soccorso l'autista di un Tir e la guidatrice di un'auto, la cui prontezza nel mettersi in salvo da sola e chiamare i soccorsi si è rivelata determinante. Nessuno ha riportato ferite.

New picture of collapsed Tretten bridge in Innlandet, Norway. One car and one truck in the water, unclear if any injuries.https://t.co/7u5WsfPuOy pic.twitter.com/RVAvKm0tbt — Steve Lookner (@lookner) August 15, 2022

L'autista del tir: «Credevo fosse la mia fine»

L'autista del Tir ha dichiarato in un'intervista di essere «certo che per me fosse finita», ma è stato poi salvato in elicottero. L'automezzo era seguito dall'automobile guidata da un'insegnante 24enne guidava la sua auto per andare al primo giorno di scuola, che è riuscita a uscire dall'automobile e a nuotare a riva, da dove ha chiamato i soccorsi.« La polizia dice che è troppo presto per dire cosa abbia causato il crollo, sul quale è stata aperta un'inchiesta. Ed è emerso che la struttura è stata ispezionata l'ultima volta lo scorso 3 giugno e non sono stati rilevati danni strutturali preoccupanti. Il ponte in legno di Tretten, lungo 148 metri, fu inaugurato nel 2012.