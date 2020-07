Pompeo attacca la Cina: «Xi Jinping adepto di un'ideologia totalitaria, il mondo libero trionfi sulla tirannia»

Pompeo di nuovo ad alzo zero contro la Cina. Il segretario di Stato americano ha ammonito «il mondo libero» su una Cina «sempre più autoritaria» sottolineando la necessità di «trionfare sulla nuova tirannia del partito comunista». Intervenuto alla Richard Nixon Presidential Library, in California, Pompeo ha quindi definito Xi Jinping «adepto di una ideologia totalitaria».

«Se il mondo libero non cambierà la Cina comunista, la Cina comunista cambierà noi», ha affermato Pompeo usando toni senza precedenti. Il segretario di Stato americano ha anche motivato la decisione di chiudere il consolato cinese di Houston, in Texas, sottolineando come la sede diplomatica era «un covo di spie» per ottenere soprattutto segreti industriali.

Ultimo aggiornamento: 01:47

