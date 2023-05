Il premier polacco Morawiecki: «La nostra Costituzione, la nostra identità»

La storia è un elemento di crudele ironia. Non molto tempo dopo che l'idea del repubblicanesimo aveva raggiunto la piena maturità nella Prima Repubblica, si verificò una rottura e la nostra patria scomparve dalla mappa del mondo. L’atto di Governo del 3 maggio 1791 fu emanato «in un momento che ci restituiva a noi stessi», come si legge nel Preambolo che precede la Costituzione. Nel periodo turbolento delle spartizioni, i nostri antenati hanno affrontato la questione della propria identità. La risposta che hanno dato è rimasta attuale per duecentotrenta anni. E definisce ancora chi siamo nel XXI secolo. Dopo tutto, non siamo né l'Est dell'Ovest né l'Ovest dell'Est. La Polonia si trova nel cuore dell'Europa. Non siamo né nell'Europa orientale inventata dei filosofi francesi né nella Mitteleuropa dei ministri tedeschi. Abbiamo una nostra identità, che si sviluppa da mille anni. Gli autori della Costituzione del 3 maggio - i nostri padri fondatori - lo sapevano, combinando il pensiero politico originale dell'Illuminismo con tradizioni che sono saldamente radicate nella nostra cultura politica da diverse centinaia di anni.

La democrazia è un sistema di persone libere. La sua storia in Polonia risale al XV secolo. Come l'Inghilterra aveva la Grande Carta delle Libertà (1215) e l'Habeas Corpus Act (1679), così la Polonia aveva il principio del Neminem captivabimus (1433). Questi atti concedevano libertà che all'epoca non erano conosciute altrove. La Polonia non è una "giovane democrazia", ma una delle più antiche democrazie dell'Europa moderna - una sorella maggiore, non una figlia, delle altre democrazie europee. La Prima Repubblica ha fatto rivivere le tradizioni repubblicane nate nell'antica Roma. Il 3 maggio 1791, la Polonia divenne la culla del costituzionalismo nell'Europa continentale. Alla fine del XVIII secolo era un'isola di libertà, circondata da un mare di assolutismo. Le sue onde agitate hanno raggiunto l'apice nei totalitarismi del XX secolo, che hanno avuto un tributo di sangue. Sia il totalitarismo che l'assolutismo sono sempre stati estranei alla nostra cultura politica. Se siamo diventati una nazione con il Battesimo della Polonia, il 3 maggio 1791 siamo diventati una nazione nel senso moderno del termine. La Costituzione adottata quel giorno non è solo un atto giuridico, un documento storico, ma anche la prova della nostra identità. Questa identità si basa su tre fondamenti: il diritto, la libertà e il cristianesimo. A questi stessi valori vogliamo subordinare la nostra vita collettiva di oggi e di domani.

La Costituzione del 3 maggio è la fonte sia del successivo atto di indipendenza sia dell'idea che ha dato vita a "Solidarność". Un polacco è soprattutto un uomo libero. Anche nei momenti in cui i nostri antenati hanno perso la loro libertà esterna, nel profondo hanno conservato la loro libertà interna. Così è stato durante le spartizioni. Così è stato anche in seguito, quando l'ombra minacciosa della cortina di ferro è calata sulla nostra patria. La consapevolezza della propria identità - polacca e quindi europea - ha fatto sì che il modello dell'homo sovieticus rimanesse estraneo alla stragrande maggioranza dei polacchi. Nella storia polacca, il 1791 è stato un annus mirabilis, un anno miracoloso che ha dato il via a una "rivoluzione legale" possibile solo nella nostra patria. Una rivoluzione che è avvenuta attraverso il Sejm, non attraverso un sanguinoso colpo di Stato, una guerra civile o un regicidio. Possiamo essere orgogliosi della nostra storia. Non è solo una storia sul lontano passato, ma un obbligo morale che ci lega per sempre. Mentre rafforzava le fondamenta dello Stato e della legge, la Costituzione del 3 maggio proteggeva contemporaneamente la libertà individuale. Faceva una chiara distinzione tra libertà e arbitrio o anarchia, il cui simbolo divenne il liberum veto nell'ultimo secolo della Prima Repubblica. Solo uno Stato forte può garantire la libertà dei suoi cittadini. Non c'è quindi libertà senza responsabilità per il proprio Stato.

L'atto di Governo del 3 maggio divideva il potere pubblico in legislativo, esecutivo e giudiziario. Il principio della divisione tripartita del potere - postulato da Charles Montesquieu e John Locke - è stato integrato dagli autori della Costituzione con il principio della sovranità della nazione, che afferma che «l'intero potere della società umana trae origine dalla volontà del popolo». Il potere che non serve il popolo perde la sua legittimità. Questo vale tanto per il potere legislativo ed esecutivo quanto per quello giudiziario. È una lezione importante che la storia ci insegna.

Sebbene la Costituzione del 3 maggio non abbia abolito la servitù della gleba, ha aperto la strada all'emancipazione del popolo. Uno dei suoi articoli definisce già i contadini "proprietari terrieri" e non "servi della gleba". Allo stesso tempo, garantisce che ognuno, «non appena mette piede sul suolo polacco, è libero di utilizzare la propria industria come e dove vuole». Questo fu un momento di svolta nella nostra storia. Fino ad allora, la nazione era stata sinonimo di nobiltà. Alla fine del XVIII secolo, l'identità polacca fu ridefinita. Chiunque amasse la Polonia e fosse pronto a vivere per essa, indipendentemente dalla sua estrazione sociale o etnica, poteva diventare polacco. Ecco perché il patriottismo polacco non ha nulla in comune con il nazionalismo tedesco, che ha assunto la sua forma più mostruosa nel Terzo Reich.

La Costituzione del 3 maggio confermò anche la libertà religiosa di cui potevano godere i cittadini della Prima Repubblica. Alla fine del XVI secolo, la Polonia era già diventata un'oasi di libertà religiosa in Europa. La democrazia è così preziosa perché è l'unico sistema in cui le persone sono cittadini e non sudditi. Ricordiamo che l'idea della dignità della persona e della sua libertà deriva dalle radici cristiane della nostra civiltà. Non dobbiamo dimenticare i valori che il Vangelo ci trasmette. Altrimenti, parole come "democrazia" e "costituzione" perderanno il loro significato, diventando slogan vuoti che trovano falsi difensori. Questo è anche ciò che ci insegnano i padri fondatori polacchi. Non passò molto tempo prima che la nostra storia perdesse la sua continuità e la Polonia cessasse di esistere. Uno degli slogan portati in giro per Varsavia alla vigilia della gloriosa Rivoluzione del 3 maggio era: “se la nobiltà deve rendere felice la nazione, nobilitiamo l'intera nazione". In realtà, esprimeva l'audace sogno del suffragio universale per il quale le società di tutto il mondo avrebbero lottato nel XIX e XX secolo. La Polonia era all'avanguardia della libertà. Tuttavia, questo sogno polacco fu bruscamente interrotto dalle potenze assolutiste che si stavano rafforzando a est e a ovest.

Il 24 febbraio dello scorso anno ci ha ricordato che la libertà non è data una volta per tutte. «Il prezzo della libertà è la costante vigilanza - ovunque», diceva Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. La posta in gioco nella guerra che si sta svolgendo oltre il confine orientale della nostra patria non è solo la nostra libertà, ma anche la nostra identità. E se saremo ancora polacchi quando passeranno i prossimi duecentotrenta o addirittura mille anni.

Il destino della Costituzione del 3 maggio ci insegna un'altra lezione. Solo uno Stato-nazione - non una federazione sovrastatale - può essere un garante affidabile della libertà dei suoi cittadini. Quando la Polonia è scomparsa dalla carta geografica, abbiamo perso la nostra libertà e l'abbiamo riconquistata solo con l'indipendenza. Cosa sarebbe l'Europa senza le nazioni che la compongono? L'Europa esisterà solo se le sue nazioni sopravviveranno. Solo come comunità di Stati nazionali solidali e rispettosi delle reciproche peculiarità, l'Unione europea manterrà la forza politica e morale per affrontare l'imperialismo della Russia e dei suoi "zar rossi". E ci aspettano altre sfide da affrontare. L'equilibrio di potere nel mondo potrebbe cambiare sotto i nostri occhi. Soprattutto, in tempi così turbolenti, dobbiamo modellare consapevolmente e responsabilmente il nostro futuro.

È l'eredità della Costituzione del 3 maggio che non dobbiamo mai dimenticare.

* Primo ministro della Repubblica di Polonia

(Testo pubblicato in collaborazione con il mensile polacco “Wszystko co najważniejsze” nell’ambito di un progetto storico con l’Istituto per la Memoria Nazionale, Instytut Pamięci Narodowej e la Fondazione Nazionale Polacca)