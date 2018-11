Poliziotto violenta 13enne e in tribunale si difende: «Le piaceva venire a letto con me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l'agente di polizia Ian Naude è stato portato in tribunale per aver abusato sessualmente nella sua auto di una ragazzina di 13 anni dopo un intenso scambio di messaggi e foto a luci rosse, per giustificarsi non ha trovato niente di meglio da dire che "a lei piaceva". Come se lui non fosse un poliziotto e non conoscesse la legge. «Mi abbracciava dicendo che mi amava, che a lei piaceva fare l'amore con me». Affermazioni che non solo hanno scarsa importanza, visto che si parla di una minorenne enormemente al di sotto dell'età del consenso, ma alle quali, tra l'altro, riesce difficile credere, visto che la ragazzina, una volta tornata a casa, ha raccontato tutto alla madre che ha subito sporto denuncia facendolo finire in carcere. Ian Naude, 30enne di Market Drayton, in Gran Bretagna, e originario del Sudafrica, padre di un bambino, in passato aveva prestato servizio in Afghanistan come mitragliere dell'esercito con il Royal Irish Regiment, poi era entrato nella polizia.Lui e la ragazzina si conobbero un anno fa, nell'ottobre 2017, quando fu chiamato a casa sua per una storia di incidenti domestici: le mise subito gli occhi addosso e non perse tempo per agganciarla, contattandola poche ore dopo via Facebook e dando il via a una serie di messaggi e scambi di foto a luci rosse. Tempo tre giorni ed eccolo di nuovo davanti alla casa della ragazzina, stavolta non per lavoro, approfittando del fatto che la madre non c'era. La caricò in macchina, la portò in campagna e lì, sui sedili posteriori dell'auto, fece sesso con lei riprendendo la scena con il telefonino. «Sembrava che si stesse divertendo, che le piacesse - ha detto Naude ai giudici della Liverpool Crown Court - Mi ha abbracciato e mi ha detto che mi amava. Poi mi ha chiesto di riportarla a casa prima che la madre si chiedesse dove fosse andata a finire». Una volta riportatala indietro, tornò alla stazione di polizia di Crewe e le mandò un selfie chiedendole se si fosse divertita. La ragazzina si era talmente "divertita" che raccontò tutto alla madre, non esitando a smascherarlo e farlo finire in carcere.Subito dopo l'arresto, però, per Naude le cose si sono ulteriormente complicate: le indagini su di lui hanno infatti rivelato che la vicenda con la 13enne non era che la punta dell'iceberg in una vita da predatore pedofilo. La polizia ha scoperto che mentre era alla fine della sua carriera militare e stava per entrare in polizia aveva preso di mira tramite Facebook moltissime altre ragazze minorenni: presentandosi come un ragazzo di 15 anni di nome Jake Green persuadeva le sue vittime a spogliarsi e a compiere atti sessuali davanti alla telecamera per poi mandare loro foto e video che lo ritraevano intento in atti sessuali. Su di lui pendono 32 capi d'accusa tutti relativi alle sue attività sessuali con minorenni: per 31 di questi si è dichiarato colpevole, ma nega tenacemente di aver stuprato la 13enne, continuando a sostenere che si era trattato di un rapporto consensuale. Anche ora, davanti ai giudici, sembra non capire, o forse fa finta di non capire, che lui, dall'alto dei suoi 30 anni e della sua divisa, quella ragazzina avrebbe dovuto proteggerla invece di trasformarsi in un orco.