Poliziotto strangola l'amante: lei aveva inviato un sms alla moglie dell'uomo per svelare la relazione clandestina

Per 10 anni hanno tenuto segreta la loro relazione raccontando bugie ai rispettivi partner per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Una fuga dalla realtà che alla fine per Claire Parry, 41 anni, era diventata insostenibile. Voleva che tutti sapessero, a partire della moglie del suo amante. Da quel momento, pensava Claire, si sarebbero scrollati di dosso un peso e avrebbero potuto vivere liberamente il loro amore. Ma Timothy Brehmer, poliziotto di Hordle, nell’Hampshire, in Gran Bretagna, non aveva alcuna intenzione di scoperchiare il vaso di Pandora.

Quando lo scorso mese Claire, durante un’accesa discussione in macchina, ha afferrato il cellulare dell’uomo e ha inviato un messaggio alla moglie scrivendo “Ti sto tradendo”, Brehmer non ci ha visto più: l’ha afferrata per il collo e l’ha strangolata. L’uomo ha raccontato alla polizia che non voleva ucciderla, ma che ha dovuto difendersi dalla donna che aveva provato ad accoltellarlo. Solo dopo si è scoperto che le ferite erano autoinflitte. Brehmer è stato condannato per omicidio colposo a soli 10 anni, di cui solo due terzi da scontare in carcere. Una condanna indulgente, secondo la famiglia della vittima che chiede giustizia per quella mamma di due bambini barbaramente uccisa dal suo amante. Secondo la Bbc, è stato presentato un ricorso per l’appello e Brehmer potrebbe vedersi aumentare la pena.

Andrew Parry, marito di Claire e anche lui poliziotto, si è detto «incredibilmente deluso » dal verdetto, e ha commentato: «Credo che la ricostruzione di quel giorno fatta da Brehmer sia incoerente e non veritiera. Ha resettato il suo telefonino ostacolando le indagini e non ha detto tutta la verità. Sento che non sapremo mai veramente cosa è successo. Quello che sappiamo è che Brehmer ha usato una tale forza che Claire ha subito fratture al collo, ha perso conoscenza, è andata in arresto cardiaco e alla fine è morta. Non le ha prestato assistenza: eppure, in quanto poliziotto, avrebbe saputo come fare. Invece, ha scelto di raccontare bugie dal momento in cui è stato scoperto da alcuni testimoni, affermando che Claire lo aveva accoltellato. Claire poteva essere soccorsa in tempo. Era una donna amorevole e una madre affettuosa. Ha privato due bambini delle loro mamma».

